Efter voldtægtsdom: Flytter fra fælles hjem

Teresa Ovenberg har besluttet sig for at flytte til København efter kærestens voldtægtsdom

Tv-kendissen Teresa Ovenberg, der er kæreste med realitystjernen Teitur Skoubo, som forleden blev idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt ved Retten i Odense, har i kølvandet på kærestens dom taget en stor beslutning.

For et par måneder siden fortalte parret ellers lykkeligt om, at Teresa havde valgt at flytte ned til Teitur i hans bolig i Spanien, og at de dermed flyttede sammen.

Men i kølvandet på Teiturs voldtægtsdom flytter Ovenberg, der oprindeligt kommer fra Færøerne, nu fra Spanien og deres fælles bolig.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

Her forklarer hun ligeledes, at hun har overvejet, om hun skulle droppe livet som influencer og atter flytte til Færøerne og starte på en frisk dér.

- Jeg har ikke haft så stor lyst til at være på de sociale medier. Jeg har virkelig siddet med de her tanker og tænkt, om jeg egentlig gider det her mere (at være på de sociale medier, red.). Jeg har tænkt, om jeg skulle flytte til Færøerne og starte et nyt, normalt liv der. Men der var også bare en grund til, at jeg flyttede, og jeg kan ikke begrave mig under en sten der, selvom jeg har haft lyst til det, siger hun i en story.

- Men jeg tror ikke, man er forberedt på at stå i sådan en situation, og medierne har været skidehårde. Det blev jeg lige ramt af. Det er ikke altid så sjovt at være et offentligt ansigt. Jeg gad godt at være det foruden. Men jeg er også glad for det, jeg laver, og jeg vil gerne nyde det. Det vil jeg gerne fortsætte med, selvom mit liv har taget en drejning.

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Henter tingene senere

I videoen fortæller hun samtidig mere om, hvorfor hun nu har taget en beslutning om at forlade Spanien og det liv, hun var ved at skabe der.

- Jeg var jo flyttet til Spanien, og jeg har tænkt, om jeg skulle bo der, for den bolig, jeg har nu, skal jeg være ude af i næste måned, og det har jeg været lidt stresset over, men jeg har heldigvis fået tilbudt en lejlighed her i København. Den har jeg takket ja til, og jeg vil gerne prøve at bo her og se fremad.

- Når jeg er klar, så vil jeg hente mine ting i Spanien og få flyttet ordentligt, siger hun i videre i videoen.

Parret kunne for et par måneder siden fortælle, at de flyttede sammen i Spanien, men siden har meget ændret sig. Foto: Privat

Her bliver Ovenberg også tydeligt berørt, da hun takker for den støtte, hun har fået i kølvandet på, at Teitur Skoubo er blevet dømt.

- Jeg vil sige tak til jer, der har sendt mig søde beskeder og en tanke. Det betyder rigtig meget. Det hjælper i en svær tid. Jeg vil se fremad. Mit liv stopper ikke her. Jeg vil fortsætte med det, jeg gør, og tage en dag ad gangen, siger hun, mens hun forsøger at holde tårerne tilbage.

Hvorvidt hun og Teitur vil blive ved med at være kærester, kommer hun ikke ind på i videoen.

Ankede dom

Teitur Skoubo blev onsdag i sidste uge idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt begået natten til 28. november sidste år mod en ung kvinde i hendes lejlighed.

Ekstra Bladet kunne allerede kort efter den voldtægt, som Teitur Skoubo altså nu er dømt for, kaste lys over, hvad veninden til den forurettede havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs den historie her.

Teitur Skoubo har igennem hele sagen nægtet sig skyldig og valgte også at anke dommen umiddelbart efter domsafsigelsen.

Fredag stadfæstede Østre Landsret afgørelsen om, at han skal forblive bag tremmer, og han er derfor i øjeblikket varetægstfængslet.

