Efter vrede opråb: Nu vælter pengene ind

Problemerne hos auktionshuset Lauritz.com har fået et sekscifret donationsbeløb i klemme, der skulle gå til SMILfonden. Det fik en håndfuld kendte danskere til tasterne, og nu strømmer pengene ind

Først var Anders Breinholt ude med riven.

Han betalte 30.000 plus det løse på Lauritz.com for en Rasmus Falk FCK-trøje lavet i samarbejde med SMILfonden, der skulle gå til børn med alvorlige og kroniske sygdomme.

Og her i start juli havde auktionshuset, der stod bag bortauktioneringen af trøjerne, Lauritz.com, frist for at udbetale pengene til SMILfonden.

Foto: Emil Agerskov

Men de kom ikke. Derfor lavede Breinholt et opslag på sin Instagram, hvor han kaldte Bengst Sundstrøm og Mette Rode Sundstrøm, stiftere og direktører for Lauritz.com, for nogle 'usympatiske røvhuller'.

Den tidligere tv-vært Sisse Fisker, der er stifter og bestyrelsesmedlem af SMILfonden, var ikke lige så hård i munden. Men hun er da ærgerlig over, at de ikke fik andet end en luset mail fra auktionshuset.

- Vi fik indsamlet næsten en halv million, som vi siden har ventet på at modtage, da de skal bruges på aktiviteter til børnene i efteråret, fortæller Sisse Fisker til Ekstra Bladet.

- Men i stedet modtog vi en mail om, at Lauritz var i gang med en rekonstruktion, og der ville nok gå seks-syv måneder, før pengene ville komme.

- Men vi skal nok ikke glæde os til at få de penge der.

Foto: Ivan Boll

Indsamlet 100 tusinde på kort tid

Frustrationerne over Lauritz' økonomiske vanskeligheder og deres manglende betaling har siden Breinholts opslag vokset sig større.

Og efter den populære mediepersonligheds opsang gik viralt, startede SMILfonden og Sisse Fisker en separat erstatningsindsamling, som skulle forsøge at indhente den halve million, der er formodet tabt.

- Vi er alle i SMIL på ferie og har ikke noget stort markedsføringsbudget, da vi ikke er en særlig stor organisation, siger Sisse Fisker til Ekstra Bladet.

- Så vi lancerede den nye kampagne med et mål på 100 og på under 24 timer, har vi allerede nået det.

- Men det er klart, når Anders Breinholt og blandt andre Stine Bjerre hjælper med at dele.

FCK til undsæting

At SMILfonden ikke har fået deres penge falder ikke i god jord hos FC København.

Jes Mortensen, der er kommunikationschef ved FC København, skriver i en besked til Ekstra Bladet, at der bliver arbejdet på en løsning.

'Vi synes, at det er helt urimeligt, at Smilfonden og dermed børnene ikke har fået deres penge.'

'Vi håber naturligvis stadig, at det sker, selvom det ser svært ud.'

'Vi er i dialog med Smilfonden omkring situationen for at sikre, at de får deres penge, og vores spillere har blandt andet også støttet med et beløb uden om Lauritz.'

Ekstra Bladet har opfølgende spurgt ind til, om FCK har til intention at dække hele donationsbeløbet, men det er ifølge Jes Mortensen endnu ikke afklaret.

Fordobler donation

Udover at flere af spillerne efterfølgende også har doneret, har Lars Seier, der er storaktionær i hovedsatdsklubben, også haft pengepungen oppe af lommen.

I første omgang fik han fingrene i en af støttetrøjerne, da han gaflede en Kamil Grabara trøje til 23.000. Og selvom det oprindelige beløb nok går tabt i Lauritz-mørket, har Saxo Bank-stifteren flottet sig og har derfor fordoblet sin donation.

Derudover har et hav af SMILfondens ambassadører Liv Martine, Casper U. Mortensen og Stine Bjerre også været ude for at skabe opmærksomhed om de manglende penge og den nye indsamling.