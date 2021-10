Efterforskningen i fuld gang: - Vi ved ikke, om der kommer sigtelser

Der er fuld gang i efterforskningen af den skudepisode på optagelserne til filmen 'Rust', der dræbte filmfotograf Halyna Hutchins.

Detaljerne er stadig uklare, men politiet har fortalt, at Hutchins døde, efter hun blev skudt af filmstjernen Alec Baldwin - angiveligt med en rekvisit-pistol.

Men det vides endnu ikke, hvordan det kunne gå så galt. Det fortæller statsadvokaten i Sante Fe, Mary Carmack-Altwies, til Deadline.

- Efterforskningen er stadig på et indledende stadie, siger hun og fortæller, at de hjælper politiet og har tilbudt dem deres fulde støtte i efterforskningen.

Der kan komme sigtelser

Alec Baldwin blev løsladt efter afhøringen, og hverken skuespilleren eller andre har været sigtet i sagen. Det betyder dog ikke, at det forbliver sådan.

- I øjeblikket ved vi ikke, om der kommer sigtelser. Vi vil se på alle facts og bevismaterialet i sagen, og så vil vi komme med yderligere informationer på et senere tidspunkt. Vores tanker er med alle dem, der er påvirket af denne tragedie, siger Mary Carmack-Altwies videre.

Alec Baldwin brød sammen ude foran politistationen, da han var blevet afhørt efter tragedien. Han er ikke sigtet. Foto: Jim Weber/The New Mexican

IATSE Local 44, der er lokal fagforening for blandt andre rekvisitører, oplyste tidligere fredag i en mail til dens medlemmer, at der var tale om en rekvisit-pistol med ét skarpt skud. Den oplysning er dog indtil videre blevet afvist af politiet.

- Vi har slet ikke lavet de kriminaltekniske undersøgelser på det punkt endnu. Det har vi ikke fastslået endnu. Vi fortsætter vores efterforskning, og vi forventer at have flere informationer i næste uge, sagde politiets talsmand, Juan Rios, til Deadline.

Alec Baldwin er knust over episoden, og han samarbejder fuldt ud med politiet, slog han efterfølgende fast på Twitter.

Tidligere fredag stillede våbeneksperter Lasse Spang Olsen og Hummer Højmark sig tvivlende over for, at det skulle være sket med en rekvisit-pistol. Det kan du læse mere om her.

