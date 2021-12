Efterlyser tyvekoster

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der har været en tyv på rov i popsangeren Laurits Emanuels bil, som har stjålet hans guitar og noget af hans tøj fredag.

Guitaren er dog ikke en hvilken som guitar, men den blå elektriske af slagsen, som Laurits spillede på til musikduoens optræden under Melodi Grand Prix.

Det meddeler Fyr og Flamme, som består af Jesper Groth og Laurits Emanuel, i en Instagram-video, hvor vennerne har en fælles bøn til deres næsten 29.000 følgere: Giv et praj, hvis du støder på det blå 'Grand-Prixhåndvåben' på brugtmarkedet.

'Det er fuldstændig forfærdeligt. Vi står ved et privat job nu, og vi mangler et jack til jack-kabel, og der er en taxa på vej. Vi skal på om lidt, det er frygteligt,' lyder det fra forsangeren og skuespiller Jesper Groth, der i videoen står ved siden af Laurits' bil, hvis ene vindue er sønderknust.



'Fyr og flamme'-makkerparret gennemførte alligevel deres job fredag aften, selvom de var rystet.

Det fortæller Laurits Emanuels over for Ekstra Bladet dagen derpå.

- Guitaren har en enorm affektionsværdi. Den har været med på hele vores rejse som Fyr og Flamme, i Grand Prix'et og på vores sange, siger han.

- Det er modbydeligt at se en baldret rude, hvor der ligger knust glas ud over barnestole og på bagsædet. Det var ikke rart, uddyber sangeren og tilføjer, at de endnu ikke har meldt det til politiet, men vil gøre det, når der er kommet mere ro på.

Da vennen Jesper Groth efterfølgende gik tilbage til sit hjem for at hente nøglerne til sin bil, så de kunne flytte Laurits' ting over i hans bil, farede tankerne rundt i hovedet på Laurits, der stod alene tilbage ved hans plyndrede bil.

- I princippet kan det være sket 40 minutter inden, vi kom ud, og det er et relativt mørkt sted. Jeg tænkte, om tyven mon stod et sted og kiggede på mig. Er de lige rundt om hjørnet? Men det var kun spekulationer.