Eggers smittet med corona

47-årige Kira Eggers er i dag blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

At hun nu er testet positiv for den potentielt dødelige virus, lader dog ikke til at gå hende på.

'Nogen vil mene, det er skørt, men jeg har egentlig ikke andet at sige, end at det er en velsignelse i en eller anden forstand. Ville blive så træt af at stå med 13 mennesker to dage før afgang til retreat i Mexico med corona. Så er det altså bedre, at jeg får det nu,' skriver hun.

Den tidligere model fortæller videre, at hun i går begyndte at få symptomer og derfor blev testet.



'Jeg synes nok, der var noget, der føltes forkert i går. Ømme muskler, irritation i øjnene, hovedpine. Ud over det, mærker jeg ikke noget, men jeg havde en underlig følelse, jeg ikke kunne genkende. Man ved det uden af rigtig at vide det,' skriver hun og tilføjer:



'Jeg er godt klar over, at jeg kan nå at blive ramt på fuld smadder de næste dage, men må bare holde fast med næb og klør.'

Er begejstret

Til Ekstra Bladet fortæller Kira Eggers, at hun er fortrøstningsfuld og forsøger at holde humøret højt trods sygdom.

'Jeg har det ganske fint lige nu. Det kan ændre sig. Jeg spiser masser af lakridser lige nu, for tænk, hvis jeg mister smagssansen. Jeg må hellere nyde det', skriver hun i en sms og fortsætter:

'Og så drikker jeg Tequila, masser af vand, spiser grønt og vitaminer. Desuden holder jeg mit normale ret gode humør højt. Mine øjne svier, så det gør det lidt svært med netflix og chill,' skriver hun videre.

Kira Eggers har fået coronavirus. Privatfoto

I beskeden understreger hun også, at hun hellere ville rammes af sygdommen nu end senere.

'Jeg har en bootcamp til Mexico til januar, så timingen er perfekt. Jeg kunne ikke være mere begejstret. Det ville være ret træls at aflyse og skuffe en masse mennesker, der glæder sig. Så jeg håber bare ikke, at jeg har smittet nogen,' skriver hun.

Kira Eggers fortæller, at hun kun har fået et vaccinestik mod coronavirus. At hun ikke har nået at få sit andet, fortryder hun nu. Dog ikke på grund af frygt for sygdommen.

'Ja, det gør jeg. Fordi jeg skal rejse til USA om en måned, og det kan jeg ikke uden vaccinen. Men der går en måned, før jeg kan få næste stik på grund af covid,' siger Eggers, der altså understreger, at hun ikke er bange for at blive alvorligt syg af coronavirussen.

