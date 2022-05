Ekskæresten: - Jeg har grædt meget

Reality-ikonet Sidney Lee, der tidligere på måneden døde i en alder af blot 43 år, blev fredag stedt til hvile ved en privat begravelse for familien og de nærmeste, og blandt gæsterne var hans ekskæreste, Mary-Ann Holm.

Mary-Ann Holm, der til daglig er massør og ergoterapeut, dannede i mere end fire år par med Danmarks ubestridte realitykonge, og selvom de to ved hans død ikke længere var kærester, betød han stadig meget for hende.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det derfor var vigtigt for hende at hylde ham og mindes ham til begravelsen - en begivenhed, der var holdt helt i hans ånd.

- Sidney fik en virkelig smuk og meget kærlig afsked med hele sin store familie og tætte venner. Der blev holdt fire fantastiske taler for ham i kirken, og flere af hans yndlingsnumre blev spillet. Sidney blev båret ud til Slayer, og det ville han have elsket, men han ville nok have bedt om, at der blev skruet endnu højere op. Musikken kunne aldrig blive for høj for ham, siger hun og tilføjer:

- Der var et hav af blomster, tårer og knus. Vi var så mange, der alle elskede ham på hver vores måde. Hele begravelsen var i hans ånd og meget fint arrangeret.

Begravelsen blev holdt privat for den nærmeste familie og venner, og pressen var derfor ikke til stede. Privatfoto

En hård dag

Selvom dagen var smuk, var det også en hård dag at komme igennem for Mary-Ann Holm, der havde et nært forhold og kontakt til Sidney Lee helt frem til et par måneder før hans død.

- Det har været en meget trist dag for mig, og jeg har grædt meget. Især var det hårdt at være i hans hjem igen, fordi det er så fuld af gode minder for mig. Men det var dejligt at se hans familie igen, og især hans mor er jeg knyttet til. Hun har været min svigermor og ven i fire og et halvt år, og hun har betydet alt for Sidney.

- Sidney var helt speciel, det ved alle, men han var også bare et rigtig omsorgsfuldt, sødt og kærligt menneske, som jeg savner. Det er så svært at forstå, at han er væk. Altid elsket og for evigt savnet, siger Mary-Ann Holm.

Sidney Lee og Mary-Ann Holm var kærester i mere end fire år. Foto: Anthon Unger

Efter begravelsen mødtes familie og venner i Sidney Lees forældres hjem, hvor der blev holdt taler og spist smørrebrød, som Sidney elskede, fortæller Mary-Ann Holm, der også - nu hvor begravelsen er kommet lidt på afstand - kan sætte pris på at have været med til at give sin ekskæreste en god afsked.

- Jeg har det lidt bedre. Det virker helende for mig, og det betyder meget at have været med til en smuk ceremoni og at få følelsen af at være mange, der deler sorgen. Men jeg er også meget træt og kan godt mærke at følelserne er tunge, siger hun.

Sidney Lee døde 16. maj i en alder af 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Sidney Lee døde 16. maj, 43 år gammel.

