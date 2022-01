Ekspert: - Hun misbruger sin magt

Ekstra Bladet bragte mandag en historie om den 46-årige dokumentarist og forfatter Steffen Hou og den kendte influencer Louise Madsen.

Sidstnævnte har med rod i en ellers banal tvist hængt sin overbo ud i videoindhold til sine samlet 270.000 følgere på YouTube og Instagram, og Steffen Hou mener, at Louise Madsen blandt andet udnytter ham til at skabe løgnagtigt, men spændende konfliktstof på sine profiler.

Det kan dog sagtens være en helt bevidst strategi og kalkule fra Louise Madsens side, mener William Atak, der er ekspert inden for bl.a. sociale medier og shitstorms.

- Hun har en magt, som hun misbruger. Når hun nu ikke nævner hans navn, er det dog ikke nødvendigvis for at gøre skade på ham, men alene for at skabe aktivitet blandt følgerne og få opmærksomhed. Når man har samlet over 200.000 følgere, og hvis 20 procent af dem synes, at det er så forfærdeligt for dig - og de begynder at reagere - så kan det tal hurtigt blive til 500.000 mennesker, fordi algoritmerne belønner succesfulde opslag. Det er det, hun opnår ved at gøre det her, siger William Atak og kommer med et eksempel:

- Hvis jeg gik ind på Facebook og fyrede en lille løgn af om, at min lille hundehvalp var blevet kørt over af min onde nabo, selvom det hele måske var løgn, så ville rigtig mange af mine venner og følgere tænke: ’Hvor er det bare synd for dig’. Dermed ville jeg opnå en masse opmærksomhed og medlidenhed. For hvem kunne dog finde på at lyve om det?

William Atak. Foto: William Atak

- Synes du, at hun misbruger sin position?

- Hendes følgere tror på hende – de er hendes ambassadører – og selvom hun kun er 19 år, så bliver man med tiden bevidst om, at man har en magt, fordi man kan få folk til at reagere på noget, man siger eller gør. (...) Det vigtigste her er, at man har med en ung kvinde at gøre, som pludselig har fået ekstremt meget magt.

På trods af Steffen Hous oplevelser mener William Atak dog også, at Louise Madsen har nogle evner.

- Hun har fundet en opskrift på, hvordan hun manipulerer – og det er ikke nødvendigvis ment negativt – med målgruppens sympati. Hun ved, hvordan hun kan få deres sympati ved at bruge de rigtige ord og udføre de rigtige handlinger. 100.000 følgere på YouTube i vores lille andedam er faktisk rigtig mange.

- Jeg vidste ikke, hvem hun var, men hun må være vanvittig god til digital kommunikation, siden hun har fået så mange til at tænke: ’Hende der er fantastisk – hende er jeg nødt til at følge’. Hun er god til at fange den målgruppes opmærksomhed.

Louise Madsen er ikke vendt tilbage på vores henvendelse vedrørende William Ataks udtalelser.