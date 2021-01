Ekspert om Dubai-kendisser: - Nedsættende og ydmygende

Mens langt størstedelen af danskerne knokler på hjemmearbejdspladsen med udsigten til den regnvåde danske januar gennem vinduet, er flere kendte og influencere rejst af sted mod sydens sol i Dubai.

Og billederne på de sociale medier af Nicklas Bendtner, Mikkel Kessler og Elvira Pitzner, der slikker sol og drikker drinks, har i den grad fået sindene i kog herhjemme.

Tirsdag lød sågar en opsang fra statsminister Mette Frederiksen (S) til de rejselystne kendisser.

- Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle - inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land - virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud, lød det på et pressemøde fra statsministeren.

Selvom blandt andre Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler er taget til genmæle i debatten og har forsvaret rejsen med, at den var arbejdsrelateret, klinger det hult, vurderer William Atak, som er kommunikationsekspert med speciale i shitstorms.

- Det vækker mange af de samme følelser hos folk, som da Britta Nielsen stjal af de offentlige midler til sit eget forbrug. Folk føler, at de tager noget fra os alle sammen, nu når vi er lige ved at være der ved fælles hjælp, siger han til Ekstra Bladet.

Ydmygende

Ifølge William Atak er de kendtes Dubai-rejser et klassisk eksempel på, at eliten havner i shitstorm, når de sætter sig op imod normalen, og i denne sammenhæng træder de en lang række mennesker over tæerne.

- Det er både de syge og svage, som lever med restriktionerne, men også alle de raske, som forsøger at beskytte dem. Der er også alle de unge, som lever med, at de ikke kan feste og rejse og nærmest er ved at gå ned med depression. For ikke at tale om erhvervslivet, som lider under nedlukningen, siger han.

Også influencer Alva Madsen, der er kendt fra tv-programmet 'Fars pige', har været en tur i Dubai. Foto: Privatfoto

At kendte som for eksempel Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler i deres modsvar lægger vægt på, at de godt kan forstå, at folk er misundelige, er helt væk, vurderer han.

- Det er helt, helt forkert. Jeg har lyst til at sige, at jeg håber, det bare var et forkert ordvalg fra deres side. Ordet 'misundelse' er virkelig nedsættende og ydmygende at sige om folk. Særligt når det i det brede samfundsperspektiv er dem, der gør noget forkert, siger han.

Alligevel tror William Atak ikke, at de mange influencere, der i øjeblikket i den grad står for skud i debatten, taber noget på den lange bane.

- De bryder ikke loven, og derfor, tror jeg ikke, det kommer til at skade dem, men det har skuffet mange mennesker - særligt fordi der er tale om mange folkekære kendte. Men når alt er tilbage til det gamle, har de nok stadig rigeligt med ambassadører, der bakker dem op, siger han.

