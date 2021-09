Ekspert om Linses fond-kaos: - Gik galt fra starten

Linse Kesslers fond er sendt til tvangsopløsning, og Ekstra Bladet har fået en ekspert til at vurdere forløbet forud for lukningen, hvor der blev begået adskillige regelbrud

'Det hele er et stort rod'.

Sådan lyder det fra Caspar Rose om Linse Kesslers fond, Linseswebshop.dk. Han er advokat og associate professor på Center for Corporate Governance hos CBS.

Fonden er netop sendt til tvangsopløsning ved skifteretten i Helsingør, fordi hele bestyrelsen har valgt at trække sig efter gentagne henvendelser fra Erhvervsstyrelsen om at redegøre for et varekøb i Linse Kesslers egen virksomhed for 492.000 kroner.

Rod fra starten

Bestyrelsen bestod af Linse Kessler selv, der også sad som administrerende direktør, og så hendes to venner, Elsebeth Larsen og Niels Laigaard Mikkelsen, der er bedre kendt som 'Moster Niller'.

De valgte 16. august at trække sig, fordi de ikke kunne komme med en fyldestgørende redegørelse for et opkøb af et varelager hos Linse Kessler selv.

- Det korte svar er, at der har været totalt rod fra starten. Det er også derfor, Erhvervsstyrelsen skrider ind og siger, at der simpelthen ikke er orden i penalhuset.

- Bestyrelsen er fratrådt, og der er ikke kommet nogen ny bestyrelse. Der er ikke indsendt årsregnskab, og man har ikke nogen erklæring på, at det varelager rent faktisk har den værdi, som er blevet overført fra hende personligt til fonden. Og det skal man jo have. De skal have en erklæring fra revisor, og så skal det godkendes af erhvervsstyrelsen. Det er ikke sket.

- Så jeg vil sige, at der er sket en masse fodfejl, og helt fra starten er det gået galt, siger Caspar Rose.

Artiklen fortsætter under tidslinjen ...

Her kan du se en tidslinje over kaos i fonden 5. juli 2019 I en mail vedrørende stiftelsen af fonden gør Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at det er et krav for opkøbet af varelageret ifølge §62 i loven om erhvervsdrivende fonde, at de får foretaget en vurdering og at de får godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. 8. juli 2019 Erhvervsstyrelsen gør igen opmærksom på §62. 15. juli 2019 Fonden stiftes officielt, og også her bliver bestyrelsen gjort opmærksomme på, at det kræver en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, hvis de skal købe varelageret hos Linse selv. 28. februar 2020 Erhvervsstyrelsen skriver til fonden for at spørge, om opkøbet af varelageret er blevet gennemført, da de ikke har hørt noget om det og ikke har set en redegørelse. De skriver, at de gjorde opmærksomme på, at §62 skulle overholdes. 18. juni 2020 Erhversstyrelsen rykker for svar på ovenstående mail fra 28. februar. 4. november 2020 Erhvervsstyrelsen opretter en kontrolsag på fonden. 1. december 2020 Erhvervsstyrelsen modtager redegørelse for revisorskifte fra fondens tidligere revisor. De skriver, at deres fratræden er sket efter ønske fra bestyrelsen, samt at deres eneste påbegyndte opgave var en vurderingsberetning for overdragelsen, men at de ikke fik tilfredsstillende dokumentation for værdierne, og at arbejdet derfor ikke blev gennemført. 8. december 2020 Erhvervsstyrelsen anmoder om en redegørelse for opkøbet og gør opmærksom på, at de har udtaget fonden til kontrol. Styrelsen henviser til fondens årsrapport for 2019, hvori de kan se, at varekøbet er gennemført i Linse Kesslers egen virksomhed for 492.000 kroner. De henviser til §62, og at denne ikke er blevet overholdt. Styrelsen gør desuden opmærksom på, at Linse Kessler ifølge §51 og §63 i erhvervsfondsloven ikke må deltage i behandlingen af spørgsmål om opkøb i sin egen virksomhed. 28 januar 2021 Fondens advokat svarer på brevet fra Erhvervsstyrelsen. Her lyder det, at opkøbet blev foretaget 15. august 2019 for 492.000 kroner. Derudover skriver de, at 'Bestyrelsen har måttet konstatere, at erhvervelsen beklageligvis skete uden iagttagelse af § 62 i erhvervsfondsloven, hvilket skete grundet manglende kenskab til bestemmelsen'. I det samme brev oplyser advokaten, at bestyrelsen ønskede at opløse fonden. Her lyder det fra advokaten: 'Da fondens aktiviteter og ophør formentligt vil blive gransket af medierne (grundet stifters forhold) er det vigtigt for bestyrelsen, at man i samarbejde med Erhvervsstyrelsen finder den rigtig løsning.' 11. marts 2021 Erhvervsstyrelsen skriver i et brev til fonden, at de ikke anser deres spørgsmål for besvaret i brevet fra advokaten fra 28. januar. Styrelsen gør her opmærksom på, at de 5. juli 2019 og 15. juli 2019 gjorde særskilt opmærksom på §62. Derudover gør de opmærksom på, at manglende kendskab ikke er en begrundelse for ikke at iagttage reglerne. 13. april 2021 Advokaten meddeler, at man på et bestyrelsesmøde har besluttet, at fonden skulle træde i likvidation. Ville Erhvervsstyrelsen ikke godkende dette, havde bestyrelsen planlagt at trække sig. Her blev det desuden oplyst, at Linse Kessler ikke længere ville promovere produkterne, og at fonden skulle ophøre med at bruge hendes brand. Advokaten oplyser, at det ikke er muligt for fondens revisor at lave en vurdering, da varelageret er helt eller delvist solgt, samt at der ikke findes nogen referater fra de bestyrelsesmøder, hvor beslutningen blev taget. 24. juni 2021 Erhvervsstyrelsen rykker endnu en gang for en redegørelsen for opkøbet og anser ikke deres spørgsmål for besvaret. Modtager de ikke oplysningerne inden fristen, kan bestyrelsen blive pålagt ugentlige tvangsbøder, indtil oplysningerne er modtaget, lyder det. 16. august 2021 Advokaten oplyser, at fondens direktion og bestyrelse har valgt at fratræde efter skrivelsen fra 24. juni 2021. 3. september 2021 Erhvervsstyrelsen sender fonden til tvangsopløsning ved skifteretten i Helsingør. Vis mere Vis mindre

Regler om inhabilitet

Erhvervsstyrelsen gjorde blandt andet fonden opmærksom på, at Linse Kessler bryder reglerne om inhabilitet, hvis hun selv sidder i fondens bestyrelse og godkender at opkøb af et varelager hos sig selv.

- I sådan nogle situationer skal man sørge for at varetage fondens interesser. Det er det, man skal huske på, fordi hvis det varelager ikke har den værdi, som man selv synes, det har, så får fonden ikke de midler, som var forudsat, og så har fonden måske ikke penge til at betale de andre kreditorer, der måtte være.

Erstatningsansvar

Netop de andre kreditorer - hvis der er nogen - kan føre til konsekvenser, fortæller Caspar Rose.

- Selvfølgelig skal man frygte bøder, men det er ikke det værste. Men hvis der er nogen kreditorer, som har leveret i tillid til, at der var værdier i fonden, og det så viser sig, at der ikke var værdier. Så har man et problem, og så kan man tale om et erstatningsansvar.

- Humlen i den her sag er, at man blander sin egen økonomi sammen med fondens. Så det er fuldstændig uoverskueligt, og det er derfor, jeg siger, at der ikke er orden i penalhuset, og så risikerer det bare at gå galt, fordi der er nogle snubletråde, hvor det ikke går efter bogen, og så kan man blive beskyldt for at tilgodese egne interesser og ikke fondens.

Blev advaret

Kort før fonden blev sendt til tvangsopløsning, påstod bestyrelsen, at de ikke havde kendskab til den paragraf i erhvervsfondsloven, som siger, at fonden skal have godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, før de kan erhverve aktiver fra stifteren.

Det passer dog ikke, da styrelsen gentagne gange gjorde fondens bestyrelse opmærksomme på paragraffen. Det hæfter Caspar Rose sig også ved:

- Det skete allerede i starten, og det undrer mig, at det kom bag på dem, fordi Erhvervsstyrelsen har været meget kritisk allerede fra starten. Det burde ikke komme bag på dem, for de blev gjort opmærksomme på det flere gange.

- Men jeg kan hæfte mig ved, at Erhvervsstyrelsen har gjort fuldstændig, som de skulle, og de har vejledt dem. Så det kan ikke komme bag på dem. Men det er gået galt fra starten, og så har de ikke haft viljen eller evnen til at søge rådgivning, så der kunne komme orden i det.

Forlader skuden

Det er også typisk i den slag sager, at bestyrelsen bare vælger at trække sig, fortæller Caspar Rose.

- De er jo bare gået, så at sige. Og så er det blevet sendt til opløsning. Det er et typisk tegn på, at tingene ikke er gået efter bogen, det ser vi også inden for konkurser. At alle forlader den synkende skude, og det er også tilfældet her. Men det fritager ikke nogen fra ansvar, man kan ikke bare stikke halen mellem benene.

I forbindelse med sagen har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler. Hun ønsker ikke at udtale sig.

Da Linse forsøgte sig med at drive bed and breakfast i Spanien, var der også rod i regnskaberne. Det i sådan en grad, at hendes revisor sagde op af frygt for skattevæsnet. Læs den historie her.