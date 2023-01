Ellemanns enke giver 20 millioner for nyt hjem

I september blev Uffe og Alice Ellemann-Jensens rækkehus på Sundvænget i Hellerup solgt i en rekordhandel.

68 millioner fik enken for boligen, der har oplevet lidt af hvert.

Og nu er hun så klar til at flytte ind i et nyt hjem.

Fremover vil Alice Vestergaard Ellemann-Jensen således husere i Tuborg Sundpark i Hellerup ikke langt fra sit gamle hjem.

Det fremgår af tinglysningen, hvor man også kan se, at købesummen beløber sig til 20,7 millioner kroner.

Alice Ellemann-Jensen fik 68 millioner for det gamle hus, som hun nu er rykket videre fra. Foto: Nicolai Svane

Det gamle hus blev for stort

Det tidligere hus dannede ramme om Alice Vestergaard og Ellemann-Jensens liv, fra Uffe trådte ind på den store scene i dansk politik.

Og til Ekstra Bladet forklarede hun sidste år, at det gamle hus var blevet for stor en mundfuld.

'Uffe og jeg har boet her i 38 år, og det er fyldt med gode minder for mig. Men jeg må jo erkende, at det er for stort for mig at bo i alene', sagde hun dengang.

Alice Vestergaard Ellemann-Jensen var i 51 år gift med Uffe Ellemann-Jensen frem til hans død 18. juni i 2022.

Deres gamle hus dannede ramme om ikoniske avisforsider, byggeslagsmål og Victor Borge i en spøjs mæglerrolle. Få hele den vilde historie om huset her.