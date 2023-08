Ellen Nybo: Jeg har ikke tilladt mig at drømme endnu

Ellen Nybo vil tage sig god tid til at mærke efter, hvad fremtiden skal bringe, når hun stopper på TV 2 efter 11 år på skærmen

Efter 11 år som vært på TV 2 Vejret, stopper Ellen Nybo. Som Ekstra Bladet skrev tirsdag er det helt efter hendes eget ønske.

Den svære beslutning har den 41-årige tv-vært og journalist truffet efter mange overvejelser og uden at vide, hvad fremtiden skal bringe.

Det sidste er der en god grund til. Ellen Nybo vil nemlig give sig god til at mærke efter, hvad hun vil. Hvad arbejds-Ellen er, når hun ikke er vejr-vært, som hun selv udtrykker det.

Den proces er ikke gået i gang endnu.

- Jeg har fortsat nogle uger tilbage på TV 2 Vejret. Derfor har jeg ikke tilladt mig at drømme endnu, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jobbet som vært på TV 2 Vejret er jo hele min arbejdsidentitet, og for første gang i mit liv vil jeg trække stillet og mærke efter, hvad det er, jeg gerne vil, siger hun.

Lønmodtager-type

Om det peger på en ny ansættelse eller et liv som selvstændig, ved Ellen Nybo ikke.

- Jeg er egentlig en lønmodtager-type. Sådan har mit liv været de seneste 11 år. Det er der en masse tryghed i, men måske netop derfor er det sundt for mig at prøve noget andet. Men alt er åbent, siger hun.

Ellen Nybo kalder det en 'gylden mulighed for at mærke efter', hun har fået. Muligheden er opstået på grund af de omstruktureringer, TV 2 Nyhederne og TV 2 Vejret skal igennem.

I et opslag på Instagram forklarer hun det selv sådan:

'Jeg har valgt at stoppe i forbindelse med en omstrukturering af Nyhederne, som også påvirker TV 2 Vejret. Det har gjort beslutningen mindre svær, for dels har jeg kunnet søge en frivillig fratrædelse, dels føles timingen helt rigtig - noget nyt skal bygges op på Vejret, og mens jeg flyver fra reden, står mine seje, kompetente vejrkollegaer klar til at levere topklasse vejr- og klimaformidling'.

Ellen Nybo vil fortælle danskerne om de kommende dages sol, regn og vind frem til udgangen af september måned.