Ellevilde Elming: En af de største nogensinde

For tv-værten Claus Elming er det helt ufatteligt, at Jonas Vingegaard har vundet Tour de France to gange.

-- Jeg er på ferie i Nordjylland, men ti vilde kan ikke holde mig fra skærmen, når Vingegaard vender hjem til den store jubelmodtagelse. Han fortjener det hele. I mine øjne er det, han har præsteret, en af de allerstørste danske sportspræstationer. Det er på linje med EM i 1992. Manden er i en unik form. Det er fantastisk, mener Elming.

Han tilføjer, at den 26-årige tour-vinder nok skal smede, mens jernet er varm.

- At han skal køre Vueltaen lidt senere i år må betyde, at Jumbo-Visma har store planer. De sender både ham og Primož Roglič, og det viser noget om, hvad de mener om Vueltaens betydning. Mange har ellers betragtet Vueltaen som en legeplads for de næstbedste cykelryttere - som et løb, hvor gamle ryttere eller 'rytter-novicer' kunne gøre sig gældende, siger Elming og fortsætter:

- Men hvis Jonas Vingegaard gerne vil stå på vinderpodiet i de tre store og kunne krydse dem af på ambitionstavlen, så skal han nok gøre det nu, mens formen er til det. Han har vel tre gode år endnu, og det er ikke svært at forstå, hvis han ønsker at have stået som vinder af både Touren, Vueltaen og Giroen, før han må træde et skridt tilbage på grund af alder.

Claus Elming havde bedre tid til at nyde udsigten end Jonas Vingegaard, da tourvinderen kørte samme strækning. Foto. Privat

Claus Elming kan næsten ikke finde rosende gloser, der er store nok, og han er sikker på, at det bliver en skøn tid foran tv, mens Vingegaard hyldes.