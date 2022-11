Elming bryder tavsheden: Takker afdød mor

Claus Elming fortæller, at det er morens skyld, at han endte med at blive vært i 'Vild med dans' i 12 sæsoner

Claus Elming kunne lørdag dele en tragisk nyhed. Den tidligere 'Vild med dans'-vært skrev nemlig på Instagram, at han havde mistet sin mor, Inge-Lise Elming.

Hun fik et ildebefindende og døde natten til fredag på Rigshospitalet. Nu - fire dage senere - taler Claus Elming offentligt om sin mor.

Det gør han i den seneste episode af podcasten 'NFL Showet'.

Claus Elming fortæller i her, at hans mor tilbage i 1965 boede i den amerikanske delstat Minnesota. 18 år senere tog hans forældre ham med på en roadtrip i USA, hvilket gjorde, at han blev forelsket i landet.

Den tidligere 'Vild med dans'-vært siger videre, at han tog tilbage til USA som udvekslingsstudent. Her boede Elming hos en familie, der tvang ham til at se Minnesota Vikings spille hver søndag.

Da Elming så kom tilbage til Danmark, fik han stor succes. Sporten blev blandt andet vist på TV 2, Elming blev sportsvært på kanalen, og han fik senere opgaven som vært i 'Vild med dans'.

Og det takker Elming sin mor for.

- Jeg var aldrig nogensinde blevet vært i 'Vild med dans', og jeg havde aldrig nogensinde siddet og talt hver evig eneste uge i 'NFL Showet', hvis min mor ikke var taget til USA i 1965, siger han i podcasten.

Claus Elming havde 12 sæsoner som vært i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO

Rosende ord til ny vært

Det var tilbage i 2018, at Claus Elming takkede af som vært på 'Vild med dans' efter 12 sæsoner som vært for programmet.

Efterfølgende fik Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller fire sæsoner sammen, før TV 2 i denne sæson igen hyrede en mandlig vært ind til at stå i spidsen sammen med Grünewald - nemlig Martin Johannes Larsen.

Ekstra Bladet fik talt med Claus Elming i september om hans tanker om den nye mandlige vært, og her var der rosende ord til Martin Johannes Larsen.

- Jeg har kun set første program, men jeg synes, han kom vanvittig godt fra start, sagde Elming, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på Wallmans forestilling 'Viva' i Cirkusbygningen i København i september.

- Jeg kender Martin, og jeg talte med ham så sent som i lørdags til et velgørenhedsevent, og der roste jeg ham for hans optræden. Jeg har ikke set programmet fra i fredags, men jeg tror, det gik godt, det kunne jeg næsten fornemme på ham, lød det afsluttende fra Elming.

