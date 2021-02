Elvira Pitzner har fundet kærligheden i Dubai

Der er fart på i Elvira Pitzners liv.

I januar fortalte realitystjernen efter mange spekulationer, at hun var i Dubai, men ikke på ferie.

Elvira indrømmer Dubai-løgn

Nu havde hun nemlig besluttet sig for at flytte til landet i de Forenede Arabiske Emirater.

'Ville ønske jeg kunne breake denne nyhed med et mere positivt afsæt. Men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, kan jeg lige så godt breake den nu. Flytningen til Dubai er nu omsider en realitet,' lød det i et opslag på Instagram.

Og der er intet, der kan binde en til et nyt land som en ny kæreste.

Tirsdag har diamantdatteren delt i en 'sandt eller falsk' på Instagram, at hun har fundet kærligheden, mens hun har været i Dubai.

Taget i Dubai-løgn: Nu reagerer TV2

'Min elskede'

Det drejer sig om den 31-årige iraner Milad, som følgerne tidligere har kunnet se på Elviras stories.

Her var Elvira til boksetræning i hans fitnesscenter, og nu står de to frem som par på de sociale medier.

Elvira Pitzner har da også delt et billede af de to sammen, hvor hun skriver 'esgham', der på persisk betyder 'min elskede'.

Single igen: - Jeg er så knust

Tiden vil vise, om han er en, som seerne får lov til at møde i tv-programmerne 'Bare Elvira' eller 'Diamantfamilien', hvor man følger hendes liv.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Elvira Pitzner, der dog endnu ikke vil løfte sløret for det.

- Det ved jeg ikke, siger Elvira Pitzner om sin nye kæreste og understreger, at hun heller ikke ønsker at sætte flere ord på den glædelige nyhed.

- Jeg holder mig til det, jeg har skrevet på Instagram. Det er så fint, siger hun med et grin.

En misforståelse

Rigmandsdatteren skabte lidt forvirring, da hun tidligere tirsdag bekræftede over for sine følgere, at der blev optaget nye afsnit af 'Bare Elvira' fra Dubai.

Discovery Networks Danmark, der står bag discovery+, som viser programmet, har nemlig afvist over for Ekstra Bladet, at de laver optagelser med hende.

Afviser: Det passer ikke

Men der er tale om en misforståelse, understreger Elvira Pitzner nu.

- Jeg filmer ikke lige nu. Sådan skulle det ikke forstås. Jeg siger bare til mine følgere, at når vi igen åbner op, og omstændighederne bliver anderledes, så kommer vi til at filme 'Bare Elvira' i Dubai, så folk stadig kan følge mit liv, siger hun og fortæller, at hun heller ikke optager til TV2-programmet 'Diamantfamilien' lige nu.

Discovery Networks Danmark understreger igen, at de ikke har sendt en kameramand med Elvira Pitzner til Dubai.

De fortæller dog, at hun selv har et kamera med, som hun filmer med. De optagelser kan komme med i den kommende sæson af 'Bare Elvira', men hvorvidt det sker, ved man ikke endnu.

Elvira Pitzner fortæller dog til Ekstra Bladet, at hun har filmet en masse - blandt andet sin jagt på lejligheden i Dubai. Men det vides altså endnu ikke, om det skal bruges.

Det er også bekræftet fra United, der står bag 'Bare Elvira', at der kommer en sæson to.

Tina Lund revser Dubai-kritikere: - Det er ikke fair