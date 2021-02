Elvira Pitzner undskylder

De seneste dage har diamantdatteren Elvira Pitzner i den grad været i modvind, efter det blev tydeligt, at hun ikke havde overholdt sin isolation, efter hun var kommet hjem fra Dubai.

På hendes sociale medier kunne man således se, hvordan hun tog i vaskehallen og vaskede sin bil, mens hun også ved flere andre lejligheder forlod sit hjem.

Det fik en lang række af hendes følgere til at rase, mens også andre kendte, herunder blogger Line Hoffmeyer, offentligt udtrykte deres kritik af Pitzner.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner i den forbindelse, men uden held. Heller ikke på Elviras sociale medier har hun kommenteret, at hun har brudt isolationen - udover at opfordre folk til at tale ordentligt til hende.

Men i en story på sin Instagram-profil beklager hun nu, at hun har brudt sin isolation.

- Jeg vil bare sige, at jeg godt forstår, at nogen er blevet vrede eller irriterede over, at jeg har været i vaskehallen den anden dag. Men jeg havde vitterligt ikke tænkt over det, for jeg sad i min bil. Jeg har en app, så jeg er slet ikke trådt ud af bilen, siger hun og fortsætter:

- Jeg har bare siddet i min bil, kørt igennem og fået vasket bilen og kørt ud igen.

Elvira Pitzner er nu ude af sin isolation. Foto: Per Lange

Skulle ikke have gjort det

Alligevel forklarer hun, at hun godt kan se, at hendes beslutning om at bryde isolationen ikke var gennemtænkt.

- Jeg kan godt se, at det skulle jeg måske ikke have gjort. Men jeg vil gerne tage den på min kappe og sige undskyld, og så nu er jeg et frit menneske igen, siger Elvira Pitzner, der fortæller, at hun de seneste dage har fået flere negative coronatests, og at hun derfor nu igen er ude af sin isolation.

I storyen fortæller hun samtidig, at hun de seneste dage har fået mange grimme beskeder.

- Det er okay, at vi ikke er enige med hinanden, og at alle ikke kan lide alle, men man skal holde en god tone over for hinanden, og så er det okay at være forskellige, siger hun.

Elvira Pitzner er en af flere kendte danskere, der de seneste uger har fået hård kritik for at rejse til Dubai, mens myndighederne på det kraftigste har frarådet alle rejser til udlandet.

Begejstringen for Dubai er ikke til at tage fejl af - her er Elvira på skydebane i sit realityprogram.

Siden forklarede hun sin rejse med, at hun ikke var på ferie, men at hun var i Dubai, fordi hun snart flytter derned permanent.

I sin story hævder hun, at det stadig er planen og forklarer, at hun er i gang med at sælge sit hus og få shippet sine ting til De Forenede Arabiske Emirater.

