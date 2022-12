Elviras kæreste: Angriber familien og deres tv-show

Holdningerne til tv-personligheden Elvira Pitzners Dubai-baserede kæreste Milad Saadatri er mildest talt delte på diverse realityfora på internettet, hvor folk ikke føler, han behandler hende ordentligt.

Blandt andet hos sladdercentralen Reddit og i flere realitygrupper på Facebook kaldes Milad bl.a. for 'ussel', og mange brugere forstår ikke, hvorfor diamantdatteren finder sig i Milads til tider mærkværdige opførsel.

Det sker blandt andet efter, at Milad på det seneste har delt forskellige underlige citater, der bliver tolket som stikpiller til Elvira, og mange funderer over, om parret mon overhovedet fortsat danner par.

'Aldrig del din fremtid med en kvinde, der har delt sin fortid med mange mænd', lød det forleden i et citat, som Milad delte på Instagram.

Og nu bliver der så kastet mere brænde på det i forvejen godt brændende parforholds-bål.

I en story på Instagram har Milad nemlig skrevet det, der vel godt kan betegnes som en slags sviner eller i bedste fald en fin hentydning til Pitzner-familien og den tv-føljeton i realitygenren, de gennem flere år har haft gang i.

'Officiel udmelding'

I opslaget, som Milad kalder 'en officiel udmelding', slår han fast, at han er meget imod reality-tv. Dermed bryder han sig altså heller ikke om 'Diamantfamilien', der nu gennem flere år har sikret familiens overhoved og diamantdronning, Katerina Pitzner, og hendes tre døtre, Elvira, Thalia og Ophelia, mere smør på brødet, end de havde i forvejen.

'Hvis du følger denne profil for at være up-to-date med realityshows på tv, så vil jeg gerne fortælle alle, at jeg personligt er imod sådanne ting, og jeg gider ikke at have mit privatliv på tv eller at være genstand for andres forretning eller underholdning', skriver Milad blandt andet.

Du kan se billeder af Milad, som aldrig har ønsket at blive fotograferet til medierne, på hans profil her og læse hans story (så længe den er tilgængelig, red.) her.

Ophelia, Katerina, Elvira og Thalia Pitner, da de tre søskende besøgte mor under 'Vild med dans' i år. Milad har ofte været med Elvira på den røde løber, men har aldrig ønsket at stille op til et billede. Foto: Kenneth Meyer

Medvirkede selv

Udmeldingen kan virke spøjs, for Milad har flere gange selv været med på optagelserne til 'Diamantfamilien', der pt. kører på TV 2 i en sjette sæson.

'Jeg går op i moral og værdier her på min profil', lyder det blandt andet, inden han forklarer sine følgere, at man ikke skal tage alt, man ser på tv for gode varer, fordi folk ifølge ham spiller en rolle.

Han slår samtidig fast, at folk ikke skal kontakte ham med henblik på at ville have ham til at være en brik, de bare kan flytte rundt med som en hund i et spil underholdnings-kegler.

'Jeg vil sige, at disse realityshows bliver kaldt for 'shows' af en årsag - det er underholdning for penge - og det har intet at gøre med ejeren af denne profil', lyder det.

Ekstra Bladet har kontaktet Elvira og Katerina Pitzner for en kommentarv til Milads udgydelser, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.

