Emil Thorup hyrer Mads Vad

Emil Thorup er en entreprenant herre med mange jern i ilden. Blandt andet arbejder han med influencere, og da han og Mads Vad mødte hinanden i reality-programmet 'Langt fra Landsholdet' på Discovery+ og Kanal 5, faldt de to i hak og blev enige om, at de skulle arbejde sammen.

- Emil og jeg fandt hinanden i løbet af de måneder, vi trænede håndbold, fortæller Mads Vad. Foto: Warner Bros. Discovery Danmark / Kanal 5

- Jeg har en del følgere både på Facebook og Instagram, men primært har de fået opdateringer fra mig, om min danseskole, min familie og den slags. Men det vil jeg gerne udvide, og da Emil så foreslog, at jeg kunne blive influencer i hans bureau, sagde jeg 'ja' med det samme.

Mads Vad fortæller, at han i løbet af de måneder, hvor de lavede programmet 'Langt fra Landsholdet', lærte Emil at kende som et mand, der har en lang række af de egenskaber, som Mads selv sætter pris på.

Emil Thorup er både hårdtarbejdende og pertentlig, fortæller Mads Vad. Foto. Warner Bros. Discovery Danmark / Kanal 5

- Emil har humor, er hårdtarbejdende og pertentlig. Det er vigtigt. Og så er det sådan, at hvis han ringer med et forslag til noget, jeg skal reklamere for over for mine følgere, så kan jeg sige 'nej tak', hvis det ikke falder i min smag. F.eks. har jeg på alle måder en meget grøn tilgang til tilværelsen, så hvis han ringede og bad mig tale godt om biltyper, der kun kører seks kilometer på literen, så ville jeg sige fra..

Danseren ved endnu ikke, i hvilket omfang Emil vil bruge ham - og han ved heller ikke endnu, hvor mange penge der er i det, men han håber da, at de kan få et frugtbart samarbejde.