Emilie køber årets dyreste villa: - Det var på tide

Milliardærarvingen Emilie Martinsen-Kønigsfeldt sætter nu ord på, hvorfor hun faldt for huset i Nordsjælland

Emilie Martinsen-Kønigsfeldt sætter nu ord på, hvorfor hun har købt villaen med årets hidtil største salgspris på 56 millioner.

Hun er enebarn af modekongen Niels Martinsen, der er blevet hovedrig på selskabet IC Group. Blandt andet står han bag tøjmærket Tiger of Sweden.

Sammen ejer far og datter selskabet Friheden Invest, og de har ifølge en opgørelse i Berlingske en samlet formue på over to milliarder kroner.

I en mail til Ekstra Bladet skriver Emilie Martinsen-Kønigsfeldt:

Emilie Martinsen-Kønigsfeldt fra sin tid som springrytter. Arkivfoto: Finn Frandsen

'Vi har været væk fra Danmark i mange år, for mig næsten 15 år og min mand 18 år, så vi synes det var på tide. Vi ville også gerne have, vores børn voksede op i Danmark. Så kan de altid rejse ud, når de bliver voksne, som vi gjorde,' skriver hun og fortsætter:

'Vi så vores nye hus og elsker, at det ligge så tæt på vandet. Det er noget, man kun kan få meget få steder i Danmark, og det blev vi helt vilde med!'

I en årrække var Emilie Martinsen-Kønigsfeldt springrytter, og hun hentede undervejs en række vigtige sejre. Blandt andet har hun vundet DM, ligesom hun har deltaget i EM og World Cup-finalen.

Frem til købet af villaen på Skodsborg Strandvej boede hun sammen med sin mand i England.