En måned efter brud: Realitypar sammen igen

De lærte hinanden at kende, da de begge tjekkede ind på 'Paradise Hotel' i programmets 18. sæson i 2021.

Siden blev Nora Tveden Thomsen og Andreas René Þorisson kærester, og kærligheden varede ved, da hverdagen i Danmark ramte efter realityprogrammets afslutning.

For en måned siden kunne Nora dog dele den sørgelige nyhed med sine følgere på Instagram, at hun og Andreas var gået hver til sit.

'Andreas og jeg er ikke længere sammen. Det gør ondt, meget ondt, og jeg har svært ved at finde hoved og hale i mig selv og mit liv lige nu,' skrev hun i den forbindelse.

Men kærligheden var tilsyneladende stærkere end det, for nu har parret igen fundet gnisten. I et opslag på Instagram deler Nora Tveden Thomsen et billede, hvor hun og Andreas kysser hinanden.

'Vi har fundet sammen igen med en kærlighed stærkere end nogensinde før. Tiden væk fra hinanden og følelsen af at 'miste' hinanden var åbenbart det, der skulle til, for at vi nu er stærkere end nogensinde før', skriver hun til opslaget, der altså sætter en tyk streg under, at parret nu står stærkere, end de gjorde før.

Op- og nedture

Nora Tveden Thomsen går ikke i detaljer med, hvorfor de to valgte at gå fra hinanden for en måned siden. Hun skriver dog, at de nu er et helt nyt sted.

'Der er op- og nedture i alle forhold, og vi har bestemt også haft vores, men lærer man at administrere det, og arbejder man med sig selv og ens forhold, så kan man (med en masse tillid og kærlighed) virkelig komme langt. Jeg ELSKER dig, mit guld', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

