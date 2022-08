Komikeren Andreas Bo er 55 år, og så er han en ulækker gammel mand.

I hvert fald ifølge ham selv.

Lørdag eftermiddag underholdt han masserne på Smukfest, da han deltog i 'Stand-up for Skanderborg', hvor en stribe komikere gav den gas anført af Kirsten Birgit som konferencier.

Og det var altså her, at Andreas Bo besluttede sig for at give sig selv en ordentlig rusketur, da han efter indledningsvis at have fortalt om sin Audi, hvor taget kan åbnes, fortsatte:

- Og så tænker I sikkert, 'han har garanteret også en motorcykel', ja, jeg har også en motorcykel, og jeg har en kæmpestor porno-speedbåd, som ligger nede ved havnen i Køge, hvor jeg bor. Og til april næste år skal jeg til både min kærestes og min eks-kærestes konfirmation, så det går rigtig, rigtig godt, sagde han og konstaterede selv:

- Ulækker, gammel mand, alt for store biler, alt for unge kærester. Det er så klamt det hele.

Annika Aakjær var også blandt de optrædende. Hun brillerede med en langvarig konspirationsteori om, at prinsesse Marie og kronprinsesse Mary er én og samme person. Foto: Anthon Unger

'Ja, det er ulækkert'

Her kunne det være stoppet for Andreas Bo, hvis kæreste i øvrigt er 37 år, men han var ikke færdig endnu. For der er flere ting, der kvalificerer ham til at være en rigtig klamrian.

- I skal bare vide, at bare fordi jeg har været på tv tre gange, så hver gang der sker noget i Parken, der er koncert eller kamp, så bliver jeg inviteret - hver gang. Jeg får en fire-retters menu og de bedste siddepladser - helt gratis. Er det ulækkert? Ja, det er det sådan set. Er jeg så høflig og har format til at takke nej engang imellem? Aldrig nogensinde, det kan jeg satme love jer for.

Han fortsatte ved at fortælle om livet som kendis, når man bliver inviteret i Parken.

- Der er kendte skuespillere, kendte tv-stjerner, kendte rockstjerner, kendte sportsstjerner. Bubber er der også altid - for at nævne bundniveauet. Vi er helt dernede og skrave. Har du gjort din barnepige gravid eller haft en side 3 i Billed-Bladet, så har du en life time-invitation.

Flere gange blev Andreas Bo hyldet med store klapsalver. Særligt da statsminister Mette Frederiksen fik et rap over nallerne.

- Jeg har ikke noget politisk imod Mette Frederiksen, jeg synes, hun virker mink ... flink! Undskyld, der var jeg lidt sløv, sagde han med et grin fra scenen.

Andreas Bo optrådte ved 'Stand-up for Skanderborg', der havde Kirsten Birgit som konferencier. Det slap hun godt fra, som du kan læse her.