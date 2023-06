En ulv er listet af

Det stod ikke skrevet i kortene, at Peter Belli skulle blive noget ved musikken - eller at han skulle blive en berømt rockulv og respekteret i vide kredse, for når man er født på et toilet i Tyskland under 2. Verdenskrig af en enlig mor, var der egentlig sat vand over til lidt tragisk socialhistorie.

Men moren, Bodil Brandt, var en overlever, og den egenskab gav hun videre til sin søn.

Peter Belli kunne det med at få sit publikum op af stolene. Foto: Mogens Flindt

Bodil tog drengen, Georg Peter Brandt, med til Danmark og blev gift med Fritz Belli - efterkommer af en gammel cirkusfamilie. Og da Peter aldrig kom til at kende sin biologiske far, blev det Fritz, der prægede Peters opvækst.

Unge Peter kom aldrig rigtig overens med skolen, som han forlod i syvende klasse. Han havde krudt i røven - for nu at sige det på dansk - og den søgen og nysgerrighed, der også kendetegnede hans voksenliv, var en grundlæggende del af pakken, Peter Belli.

Annonce:

Hans ’hårdtprøvede’ mor ville sætte skik på knægten med gode borgerlige job, da han nu ikke have råd til at blive cirkusartist: bl.a. landmand, frisør og farvehandler, men han kedede sig i de låste rammer.

Peter Belli var et stort følelsesmenneske. Foto: Stine Tidsvilde

Så kom han på Saga som alt-mulig-mand, og det kreative og skøre miljø var lige Peter Belli. Han mødte blandt andet Dirch Passer og var med i filmene ’Støv på hjernen’ og ’Det støver stadig.’

Peter Belli har flere gange senere vist, at skuespillet er en del af hans dna.

F.eks. da Jannik Hastrup og Flemming Quist Møller i 1971 lavede tegnefilmen ’Bennys Badekar’, hvor Bellis stemme gør det fantastisk som Blæksprutten.

Siden kom blandt andet teaterversionen af The Rocky Horror Picture Show på Nørrebros Teater. Og her i The Rockys Horror Show var det som Jyllands-Posten skrev i anmeldelsen: 'en fornøjelse at høre Peter Belli, først som den bundfrosne Eddie og siden som UFO-professor Scott, trykke den vokale rockpedal i bund.'

Parret fulgtes ad i tykt og tyndt. Foto: Mogens Flindt

Annonce:

Men for at vende tilbage til udgangspunktet, så vidste Peter Belli med sig selv meget tidligt, at hans hu lå til musikken.

Det første ’rigtige’ band, han var med i, hed Trefters. Her debuterede han som sanger i 1959, og det var med de drenge, at han som 17-årig i 1960 vandt årets 'Pop Melodi Grand Prix' .

Gennembruddet kom, da Peter Belli senere blev en del af i Les Rivals.

Les Rivals blev nærmest hysterisk populære på ’Place Pigalle’ på Bakken den sommer, og da stedet lukkede for vinteren, åbnede Hit House den 1. september 1964, og pludselig havde Les Rivals kontrakt på fire måneder i Københavns nye rockmekka, Hit House.

Bandets første succes hed ’Move on’, og så kørte bussen.

Som ungkørte Peter Belli dødsdrom. Foto: Stine Tidsvilde

Peter Belli og Les Rivals blev kaldt Danmarks svar på The Beatles - hvilket fortæller ALT. De var sågar opvarmere for Rolling Stones , da superbandet besøgte Danmark.

Annonce:

Men midt i at sole sig i successen som langhåret beatnik fik Belli mulighed for at lufte cirkusblodet. Det skete i Frodes Tivoli, hvor pigernes drøm - the bad boy - kørte dødsdrom.

Alle var ellevilde.

Men hvad kan dæmpe en rockrod og vildbasse: det kan kærlighed, og da Peter i 1965 mødte June, var hans skæbne beseglet.

Det unge par forlovede sig hemmelig få måneder senere - efter at Peter var blevet godkendt af sandsigersken Corinta, der var Junes mor og en streng anstandsdame.

Peter og June blev gift i det fri. Foto: Bent Rej

Og to år senere blev de to gift i en skov ved Sandbjerg i Nordsjælland.

Det var to sjælevenner, der havde fundet hinanden. Som Peter en gang sagde, at uden June havde intet af det, han nåede i sit liv, kunnet lade sig gøre.