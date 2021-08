Endelig! Charlotte fik sin Christina

Efter to år med corona og usikkerhed for fester og gæster, kunne Charlotte Bøving og Christina Bøving sige 'ja' til hinanden

Der var store smil og glade stunder, da Charlotte Bøving og Christina Bøving kunne give hinanden deres 'ja' og blive kone og kone.

Brylluppet var blevet mere end et år forsinket grundet corona, men det gjorde glæden endnu større for både par og gæster.

Selve vielsen foregik i Sct. Jacobi kirken i Varde med præsten Morten Thaysen, der viede de to glade kvinder.

Parret har inviteret 122 gæster til fest i privaten - også præsten fik en invitation. Foto: Christer Holte

Og der var tale om den helt store stjernespækkede affære i den vestjyske by.

Fra flere steder i landet var folk taget til kirken for at fejre Charlotte og Christina.

Stjernefrisøren Dennis Knudsen var at finde helt tæt på brudeparret, hvor han hjalp Charlotte med at få helt styr på makeuppen.

Han fulgte også den populære tv-læge op ad gulvet, mens Christina blev fulgt af sin søn.

De sidste detaljer blev taget hånd om af Dennis Knudsen. Foto: Christer Holte

Også sangerinden Sanne Salomonsen kom til brylluppet i et leopardsæt. Om hun mon gav en sang til ægteparret ved festen, vides endnu ikke.

Sanne var også klar til at fejre kærligheden mellem Charlotte og Christina. Foto: Christer Holte

Også Ulla Tørnæs, Thomas Evers Poulsen, Lisbeth Østergaard og Leif Maibom var med til vielsen.

Også Lisbeth Østergaard havde taget turen til Varde. Foto: Christer Holte

Thomas Evers Poulsen dukkede også op i det sommerlige sæt for at se vielsen. Foto: Christer Holte

Ulla Tørnæs fra partiet Venstre blev også spottet ved kirken. Foto: Christer Holte

Leif Maibom var i godt humør, da parret gik sammen ud af kirken. Foto: Christer Holte

Efter vielsen kørte de nygifte afsted til festen, der skulle holdes i haven for hele 122 mennesker.

Parrets smukke ringe blev vist frem. Foto: Christer Holte

Charlotte Bøving, 54, og og 52-årige Christina Jørgensen blev kærester i efteråret 2019, og da 2019 blev til 2020, blev de forlovet. Efterfølgende er Christina, der er uddannet doula (fødselshjælper), og hendes to døtre flyttet ind hos Charlotte i Varde. Her arbejder hun i dag i Charlottes klinik Jugendhuset, og sammen skriver de to kvinder bøger og holder foredrag.