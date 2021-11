Endelig: Deler stor hemmelighed

I oktober kunne kendisparret Remee og Mathilde Gøhler juble, da de blev forældre til deres andet fælles barn og bød endnu en datter velkommen til verden.

Siden da har parret dog gået stille med dørene i forhold til at afsløre, hvad datteren skal hedde.

Nu - godt en måned efter fødslen - har parret dog valgt at dele den lilles navn på de sociale medier.

På et billede, hvor parrets ældste datter, Kenya, står med sin lillesøster i favnen, løfter Mathilde Gøhler sløret for, at den lille ny har fået navnet Lelou.

Samtidig uddyber modellen også på sin Instagram-profil, hvorfor de først har valgt at dele navnet nu.

'Endelig er vi klar til at dele hendes navn. Der er mange af jer, der har været meget utålmodige omkring det, men jeg tror, at det er meget vigtigt at huske, at der ikke er faste regler for sociale medier. Vi har kun vores mavefornemmelse og vores intuition, så vi er nødt til at gøre, hvad der føles rigtigt', skriver Mathilde Gøhler om, hvorfor de har valgt at vente med at afsløre navnet.

Her er Remee og Mathilde med deres ældste datter, Kenya. Foto: Mogens Flindt

Særlige navne

Hvor det særlige navn kommer fra, er det ikke lykkedes Ekstra Bladet at få svar på endnu, da parret ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Det står dog klart, at Lelou er et meget sjældent navn i Danmark. Kun tre har således i 2021 navnet Lelou ifølge Danmarks Statisik.

Tidligere har kendisparret ikke lagt skjul på, at de godt kan lide navne, der har en særlig betydning for dem. Deres første datter, Kenyas, navn er da også valgt af en helt speciel grund.

– Hun (Kenya, red.) blev undfanget i Kenya, da vi besøgte SOS Børnebyerne, har Mathilde Gøhler tidligere fortalt om det specielle navn.

– Turen til Kenya har ændret vores liv på så mange måder, sagde hun videre i den forbindelse.

Parret stod offentligt frem som kærester i 2014. Kort efter annoncerede de, at de ventede deres første barn. Foto: Mogens Flindt

Præcis hvilken betydning navnet Lelou har for parret, står dog stadig hen i det uvisse.

Remee og Mathilde Gøhler mødte hinanden i 2014, hvorefter de stod frem som par. Året efter blev de forældre til datteren Kenya.

Musikproduceren har den voksne datter Emma fra et tidligere forhold.

