Endelig lige

Lue Støvelbæk har ikke ligget på den lade side, siden han tog sine første skridt som færdiguddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i Odense for to år siden.

Den 26-årige skuespiller har indtaget de danske tv-stuer i TV2's successerie 'Badehotellet' som fabrikantsønnen Leslie Frigh og i det historiske drama 'De forbandede år', som ramte biograferne sidste år.

Den fremadstormende skuespiller har dermed haft knald på karrieren siden dens nylige begyndelse, og han har ikke planer om at sænke farten. For skærmen bliver hans hjemmebane for en stund, når fiktionsserien 'Fars drenge' får premiere på Discovery+ den 9. august.

- Det har været smukt at arbejde i et fællesskab, hvor man godtager hinandens fejl og støtter op, lyder det fra Lue Støvelbæk.

I 'Fars drenge' følger publikum en vennegruppe bestående af fire unge mænd, hvori Lue Støvelbæk spiller Jens, der ligesom de andre gutter står på nippet mellem voksenlivets forpligtelser og ungdommens usårlighed.

Fælles for de fire unge er, at forholdet til deres respektive fædre kommer i fokus undervejs i serien.

Og for Lue Støvelbæks eget vedkommende kan han også mærke, hvordan alderen også har forandret hans forhold til sin celebre far, den Emmy-vindende danske superstjerne Lars Mikkelsen.

- Det er et spændende sted lige nu med hensyn til det, synes jeg. For jeg oplever, at når man bliver ældre og skaber en identitet for sig selv, så sker der noget. Jeg er kommet i en familiesammenhæng med min far, der er ligeværdig, fortæller Lue Støvelbæk og fortsætter så:

- Man skal samtidig finde ud af at se hinanden meget mere som mennesker end tidligere, da man selv var et barn, og han var den voksne. Og nogle af de forventninger, man har til hinanden - far og søn imellem - skal både brydes og omformes. Dermed ender forholdet som noget andet, end da man var yngre.

Lue Støvelbæk sammen sin far, skuespiller Lars Mikkelsen, da han var aktuel i tv-serien "Edderkoppen". Den blev vist for første gang på DR for 21 år siden - tilbage i år 2000. (Arkivfoto) Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Far-søn-forholdet er med til at lede Lue Støvelbæk til et spørgsmål af eksistentiel karakter.

- Man står mere på egne ben i forholdet til sin far. Det synes jeg, er ret interessant for mig, for det leder jo hen til spørgsmålet: Hvem er jeg egentlig?.

- Netop det spørgsmål har et ekstra lag for mig. Og det er, fordi vi laver det samme. Dermed kommer der en ekstra dimension ind omkring, hvem jeg er, og hvordan jeg gør tingene i den sammenhæng, fortæller det unge talent.

Begge hans forældre, Lars Mikkelsen og Anette Støvelbæk, er erfarne skuespillere, der er anerkendte for deres arbejde både på teaterscenen, tv-skærmen og biograflærredet.

Lue Støvelbæks veje i sit spirende professionelle virke har allerede krydset sine forældres flere gange.

Han har stået over for sin egen mor siden sjette sæson af 'Badehotellet', for Lue Støvelbæks rolle, Leslie Frigh, er søn til Alice Frigh, som bliver spillet af Anette Støvelbæk.

Og i den seneste sæson, den ottende af successerien, blev ringen sluttet, da Lue Støvelbæks far, Lars Mikkelsen, entrerede som teatermaleren Svend Damm.

Selv om Lue Støvelbæk og Lars Mikkelsen ikke står over for hinanden i serien, har de to dog spillet sammen før på tv. Det var i 2013 i DR-serien 'Borgen', hvor far og søn spillede det fiktive sæt far og søn.

26-årige Lue Støvelbæk har spillet rollen som Leslie Frigh i TV2's serie "Badehotellet". Det gjorde han første gang i 2019. Lue Støvelbæks karakter er søn til Anette Støvelbæks rolle, Alice Frigh. Her ses mor og søn i kulisserne til den kendte tv-serie. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

På trods af, at Lue Støvelbæk og hans forældre deler passionen for skuespil, er det ikke et emne, der ofte tages op, lyder det fra skuespillertalentet.

- Nej, vi snakker aldrig specifikt om det. Ligesom hvis jeg snakkede med mine venner om det, så ville det også være i et mere overordnet perspektiv med dem, siger han og tilføjer så:

- Medmindre det er en sjov diskussion, om at man altid skal overholde jamberne (en versefod, hvis hovedform er en kort og en lang stavelse, red.) i Shakespeares stykker. Så det kan på den måde godt blive noget meget nørdet omkring skuespil, som vi kan gå ind i og tale om.

Døren til at få råd og inspiration står dog åben.

- Hvis man har behov for at få et besyv på et eller andet, så taler vi om det sammen.

- Så jeg vil sige, at vi helt klart er meget tætte kolleger, hvor der er plads til at spørge hinanden til råds, hvis man har noget, fortæller Lue Støvelbæk.

Skuespillerkarrieren holder sin høje fart. For heller ikke i efteråret mangler Lue Støvelbæk jern i ilden.

Han skal nemlig spille 'Romeo og Julie' på Vendsyssel Teater. Senere skal han tilbage til København, hvor Teater V kalder med en ny ungdomsforestilling.

Men først venter 'Fars drenge', som altså får premiere på Discovery+ den 9. august.