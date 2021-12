Endelig lykkedes det!

Ekstra Bladet har efter ni dages kamp endelig fået et interview med Michael Dyrby. Han har forberedt sig på interviewet, hvor han forsøger at undgå at svare konkret på noget

Verden blev skabt på syv dage, men det tog ni dage, før der var lyd fra Michael Dyrby.

Ekstra Bladet har jagtet en kommentar fra ham foran redaktionen på Pilestræde, på hans private adresse og alverdens andre steder, men lige lidt hjalp det.

Onsdag kom meldingen så, at han gerne ville deltage i et interview med os, og forventningerne var derfor høje.

Vi kommer ind i et lille mødelokale på B.T.'s redaktion, og før vi næsten når at sætte os ned, siger Michael Dyrby, at rammen for interviewet er 20 minutter, og så starter han ellers et stopur på sin telefon.

Så er vi ligesom i gang. Det er vel at mærke en ramme, vi ikke var blevet orienteret om på forhånd.

Foran sig har Michael Dyrby en form for manuskript eller talepapir, som han jævnligt skæver til under interivewet. Han har altså forberedt sig grundigt, men det har han selvfølgelig også haft ni dage til.

Den samme fortælling

- Hvorfor taler du først nu?

- Det er da et godt spørgsmål, for det er der ikke ret mange, der kan forstå - overhovedet. Men som sagt, så havde jeg forberedt mig på dokumentaren, men jeg havde primært forberedt mig på nogle konkrete ting.

- Så da jeg så den i sin fulde længde, blev jeg virkelig chokeret, og det chok voksede på mig i løbet af dagene. Jeg syntes, det var rystende.

Michael Dyrby har allerede flere gange fortalt om, hvordan 'chokket voksede på ham i flere dage' og at han 'faktisk ikke var i stand til at kunne sige sammenhængende sætninger', efter han så dokumenateren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Det er på trods af, at han flere gange tidligere er blevet konfronteret med sin ageren på TV 2, og at han også kendte til sin egen indblanding i dokumentaren på forhånd.

- Jeg blev hele tiden spurgt, om jeg var en del af problemet - det spurgte Ekstra Bladet jo også om - og det tog mig noget tid at nå frem til, at ja, det var jeg. Jeg var en del af problemet.

- Hvorfor tog det dig ni dage at nå frem til, at du skulle komme med en undskyldning?

- Det er da sikkert også svært for udenforstående at forstå, og selvfølgelig også for en ung mand som dig. Men jeg syntes, at hvis jeg skulle gøre det her troværdigt og oprigtigt, så var jeg nødt til virkelig at se indad og erkende 'okay, var jeg problemet?'.

Overvejede at sige op

- Men kan du forstå, det ligner, at du forsøger at ride stormen af, til den har lagt sig?

- Ja, det vil det se ud som om. Men det er jo også tydeligt - og det er du jo selv et eksempel på - at man ikke kan gemme sig for evigt. Og der skal da heller ikke være nogen tvivl om, at der har været perioder i det her lange forløb, hvor jeg har tænkt, 'du er 63. Er det nu, du skal sige, at det er slut? At nu siger du op, og så forsvinder du, fordi så går det nok over'.

Michael Dyrby kigger ofte på sit talepapir undervejs i interviewet, ligesom han jævnligt tjekker sit stopur. Som for at se, hvornår han kan slippe væk igen.

Hvem der har hjulpet ham med at forberede sit manuskript, ved vi ikke, men når svaret ikke står på papiret, virker Michael Dyrby en smule presset.

Krænkelser på B.T.

- Du siger, at du har forandret dig og set indad siden dengang. Men I har jo haft en episode på B.T. efterfølgende med en redaktør, hvor kvindelige medarbejdere har følt sig krænket af ham, og den redaktør er stadig ansat i dag. Der er medarbejdere, der ikke føler sig hørt, så har du egentlig forandret dig, hvis du stadig ikke reagerer i sådan en situation?

- Der kom en undersøgelse af sexisme i hele Berlingske Media, og da viste det sig, at der var 33 episoder i hele koncernen. I den kom det frem, at studentermedhjælpere følte, de var blevet krænket. Og den sag blev selvfølgelig behandlet.

- Så kan man diskutere, om den blev behandlet tilfredsstillende. Det er der især én, der er meget utilfreds med, men faktum er, at den blev behandlet og der blev givet en advarsel til den pågældende chef, men vi undersøgte det hele virkelig grundigt, endda med brug af et eksternt konsulentfirma.

- Men når Anders Krab-Johansen siger, at du har bidraget til en sund kultur på B.T., så er der jo noget her, der tyder på, at kulturen ikke er så sund alligevel, hvis det ikke bliver opdaget?

- Nej, det er klart, at det er usundt, at det findes. Det er jeg enig i. Men jeg er også bange for at måtte sige, at det findes jo nok på alle arbejdspladser.

Hele vejen gennem interviewet lyder det, som om det mest af alt har været hårdt for Michael Dyrby. Jeg når ikke at spørge, om det af alle er mest synd for ham. Tiden er nemlig gået.

- Vi skal til at runde af, siger han, og så er audiensen hos Michael Dyrby slut.