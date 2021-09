Er begyndt i afvænning

Skuespiller Robert Hansen er påbegyndt afvænning og er i behandling på et center, hvor han skal være de næste tre måneder.

Det bekræfter han over for Se og Hør.

- Jeg er begyndt i behandling for min familie og for mig selv. Tre måneder er godt givet ud for at blive den bedste far og udgave af mig selv, siger den 41-årige skuespiller til mediet.

Han fortæller desuden, at det har taget ham noget tid at tage springet, og at han gerne må få besøg fra sin familie.

I sin story på Instagram har Robert Hansen desuden delt billeder og videoer fra afvænningscentret, hvor man blandt andet kan se ham være i fuld gang på motionscyklen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Voldsomt brud

Meldingen fra Robert Hansen kommer i kølvandet på det meget omtalte brud mellem ham og ekskæresten, reality-deltager Nynne Larsen.

De to gik fra hinanden efter en episode på deres ferie i Spanien, hvor de kom op at toppes.

Parret bekræftede begge, at de var kommet op at slås på åben gade, og at de efterfølgende begge blev anholdt. På Instagram delte Nynne Larsen et billede af sit forslåede ansigt, da de gik fra hinanden.

Efterfølgende meddelte blandt andre filmskolen Super16, at man ikke længere ønskede at samarbejde med Robert Hansen og derfor ville klippe ham ud af en kortfilm, han ellers havde medvirket i.

Også Hjerteforeningen og bookingbureauet Tajmer bekræftede efter episoden, at deres samarbejde med skuespilleren var ophørt.

Robert Hansen har levet et turbulent liv i overhalingsbanen, der har involveret alt fra en karriere som skuespiller til kokain, vold og rockere.

Se i videoen nedenfor Robert Hansen fortælle om sin voldsomme opvækst: