Er blevet far for tredje gang

Tredje gang er også lykkens gang for skuespilleren Cyron Melville.

Han og kæresten gennem adskillige år, Lærke, er nemlig netop blevet forældre til parrets pige, som er den tredje i søskendeflokken.

Det annoncerer den 36-årige skuespiller på Instagram, hvor han har delt et billede af den lille pige.

'Stadig det vildeste ever! Hun er perfecta ligesom sine søstre. Og har mere manke end sin far', skriver han til billedet.

Det er ganske kort tid siden, at Cyron Melville afslørede, at han skulle være far for tredje gang.

Det skete på Instagram, hvor han delte et billede af kærestens højgravide mave.

'Om rimelig snart får vi os en tredje pige mere til samlingen. Det er lidt vildt. Og skørt. Men mest af alt hammer lykkeligt! Hurra for livet', skrev Cyron Melville til billedet.

Udsat for groft identitetstyveri

Cyron Melville har kendt sin kæreste siden folkeskolen, og i 2012 blev de forældre for første gang. I 2016 kom parrets anden datter til verden, og nu er parrets tredje pige altså kommet til verden.

Cyron Melville slog igennem som barneskuespiller og medvirkede efterfølgende i ungdomsfilm som '2 ryk og en aflevering', 'Råzone' og 'Vanvittig forelsket', og så er han kendt i rollen som lysets gud, Balder, i 'Jul i Valhal'.

I de senere år har han medvirket i 'En kongelig affære', 'Herrens veje' og Lars von Triers 'Nymphomaniac'.