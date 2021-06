Er blevet gift: 'Kærlighed slår alt'

Lørdag var en ganske særlig dag for folketingsmedlemmet for Venstre Karsten Lauritzen, da han her sagde 'ja' og blev gift med Karne Lykkebo.

Det skriver han i et opslag på Facebook, hvor han samtidig deler et billede fra brylluppet.

'Det er altid dejligt i Nordjylland. Men i går var særlig dejligt, da jeg sagde ja til min Karne i Tolne Skov pavilion. Kærlighed slår alt andet i livet', skriver han og tilføjer:

'Tusind tak for alle hilsner, gaver og en fantastisk fest.'

Den 37-årige Venstre-politiker og hans nye hustru fandt sammen sidste år.

Hun arbejder til daglig i et kommunikationsbureau.