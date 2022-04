Er blevet kæreste med kvinde

Det går rigtig godt hos den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Sarah Dohn.

Hun har nemlig fundet kærligheden med kæresten Caroline, som hun har kendt i flere år.

Det fortæller hun på Instagram og til Ekstra Bladet.

'Vi mødte hinanden, da jeg var på arbejde i byen. Hun fik mit nummer. The rest is history,' lyder det glad fra den tidligere realitydeltager.

Til Ekstra Bladet fortæller Sarah Dohn, at de to allerede har været sammen et godt stykke tid.

'Vi mødte hinanden for nogle år tiden, og vi blev kærester omkring jul,' skriver hun og fortsætter:

'Det går bare rigtig godt, og det føles rigtigt for mig.'

Parret er rigtig lykkelige sammen. Privatfoto

Ovenpå efter svær tid

Sarah kan da også fortælle, at hun har fået det meget bedre, efter hvad hun selv betegner som en turbulent tid.

'Jeg mistede mig selv fuldstændig sidste år og endte faktisk med at få rigtig slem angst, som jeg stadig døjer lidt med i dag. Har dog taget nogle gode beslutninger det sidste halve års tid, som gør, jeg har lært utroligt meget om mig selv, men også at jeg er kommet ud på anden side igen og har det godt.'

Det er første gang, Sarah er kæreste med en kvinde, men hun har dog altid været åben for muligheden.

'Det var først, da Caroline kom ind i billedet, at det gik op for mig, jeg også var til piger,' fortæller hun til Realityportalen.