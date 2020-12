Er blevet mor alene: - Jeg synes, det er hårdt

Simone Skaaning Frederiksen er alenemor, og det er ikke altid lige let, når man er vant til at kunne gøre, hvad man vil

Mange forældre kan nok skrive under på, at det kan være hårdt at få et barn, og nu fortæller den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen, at det for hende har været ekstra hårdt.

Hun er alenemor, og hun har været det, siden hun fødte i juli i år. Det har sine udfordringer.

- Det jeg synes er hårdt, og det kan lyde egoistisk, men det er meget det her med, at han tilsidesætter sine behov fuldstændig - specielt når man er helt alene, fortæller hun til Ekstra Bladet, efter hun åbnede op i en Q&A på sin Instagram-profil.

Når hun ikke har en partner til at hjælpe med sønnens opvækst, er hun nødt til at tilsidesætte alt andet og fokusere 100 procent på ham.

- Jeg er meget impulsiv. Før gjorde jeg jo bare som det passede mig, og det kan jeg bare god glemme alt om nu, fortæller Simone Skaaning Frederiksen

- Det vidste jeg godt, men derfor synes jeg stadig, at det er superhårdt. Det er ikke, fordi jeg ikke kan se ud over min egen næse.

Simone Skaaning Frederiksen mener også, at folk misforstår hende og får det til at lyde som, at hun fortryder at få et barn. Men sådan er det ikke.

- Jeg synes bare, at der bliver sat for lidt ord på, at det også kan være hårdt. Man behøver ikke at sidde og skrive, at man elsker at skifte bleer eller blive pisset på. Man må da godt sige, at det er hårdt.

Simone Skaaning Frederik var med i anden sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Privatfoto

Modtog beskeder

I november var Simone Skaaning Frederiksen for første gang i lang tid hjemme ved en veninde til spisning og et par glas vin, mens en anden veninde passede sønnen.

Efter et par Instagram-stories fra aftenen, fik hun beskeder fra følgere på Instagram, der fortalte hende, at hun burde skamme sig, og at det sendte en hel forkert signalværdi, at hun var sammen med veninder og drak, mens det dyrebareste hun ejede var i en andens varetægt.

- Jeg fik et par glas vin, hvilket var rigeligt. Jeg havde jo ikke drukket i rigtig lang tid. Det var jo ikke, fordi jeg hverken kunne gå og stå. Overhovedet.

- Nogle gange har man bare brug for at lade lidt op, når man hele tiden tilsidesætter sine egne behov.

Sygdom som følge af fødslen

Op til fødslen var der en masse komplikationer, der gjorde, at hun fik et akut kejsersnit, hvor hun mistede 3,2 liter blod. Siden har hun døjet med menene fra fødslen.

Hun går til udredning på Rigshospitalet, hvor hun håber på at finde ud af, hvad det er, der gør, at hun ikke kan få blodprocenten op.

- Det er sgu hårdt at køre til Rigshospitalet og få behandling og få taget blodprøver. Det gør, at man bliver træt, men det har man ikke rigtig tid til.

Hun søger ikke efter, at folk skal få medlidenhed med hende og få ondt af hende.

Det har aldrig været aftalt, at faren skulle være en del af sønnens liv, og Simone Skaaning Frederiksen ved ikke, om han på et tidspunkt bliver det.

- Vi er ikke uvenner, men han har ikke lyst til at være en del af hans liv. Det er sådan, som det er, og det må jeg jo bare acceptere. Vi har ingen kontakt. Jeg spammer ham ikke med billedet, og han ved, at han kan komme til mig. hvis han synes, han er klar.

