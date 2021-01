Er blevet single: 'Stor sorg i mit hjerte'

Den danske sanger Zindy Laursen er blevet single.

Det fortæller hun i et opslag på sin Facebook-profil.

'Det er med meget stor sorg i mit hjerte, at jeg må meddele at jeg ikke længere er forlovet med Bjørn Vidø. Jeg troede han var min eneste ene', skriver hun til opslaget, hvor hun samtidig har delt en række billeder af de to sammen.

Hun beder samtidig om, at deres privatliv bliver respekteret.

Zindy Laursen og Bjørn Vidø, som er lyddesigner, stod frem som par i efteråret 2019, da de havde været sammen i et halvt år.

- Vi har mødt hinanden i mit lydstudie, og så opstod der sød musik, sagde Bjørn Vidø til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Zindy Laursen og Bjørn Vidø har været kærester siden 2019. Foto: Anthon Unger

Store planer

Da Ekstra Bladet mødte parret i 2019, havde de ellers store planer for fremtiden.

Zindy Laursen afslører: Her er min nye kæreste

- Vi tager det en dag ad gangen, og så ser vi, hvad der sker, men det ville da ikke være et dårligt parti at få unger med, sagde Zindy Laursen.

Den 50-årige Cut'N'Move-sanger, som nu bor i New York, har ingen børn, mens Bjørn Vidø har tre børn fra et tidligere forhold.

Zindy Laursen har blandt andre tidligere dannet par med Kuku Agami og Michael Friis.

Tilbage i 2015 sang Zindy Laursen 'Heart of Handball', som var den officielle sang til VM i håndbold i 2015. Folk var umiddelbart ikke begejstret. Læs mere i artiklen herunder

Ny håndboldsang tilsvinet: Den dårligste nogensinde?