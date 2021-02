Emil Thorup er blevet single.

Det oplyser han til Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at vi er, i enighed og venskabelighed, gået fra hinanden,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet og fortæller, at han ikke har mere at tilføje lige nu.

37-årige Emil Thorup har dannet par med den 14 år yngre Klara Nygaard siden 2015, og han har tidligere fortalt, at de to mødte hinanden på Instagram, hvor han skrev til hende, efter hun havde delt en sjov kommentar under et af hans opslag.

- Jeg havde jo sat mig et erklæret mål om at finde en kæreste, og en dag stenede jeg lidt på Instagram, og så var der en pige, der under et af mine billeder havde skrevet en kommentar, som jeg grinede højlydt af, selv om jeg var alene, fortalte Emil Thorup dengang til Alt for Damerne.

Egen virksomhed

Selvom Emil Thorup blev kendt som tv-vært, er han siden blevet lidt af en multikunstner. Han har blandt andet lagt stemme til tegnefilm, og så har han stiftet sin egen møbelvirksomhed, hvor han selv designer møblerne.

Det er ikke den første virksomhed, Emil Thorup har startet, men selvom han har kastet sig over livet som iværksætter, så bliver der stadig tid til at lave tv en gang imellem.

I 2018 var han således med i 'Vild med Dans', hvor han dog måtte se sig slået ud som den første. Kort efter blev alt dog godt igen, da han landede jobbet som vært på 'Nybyggerne' på TV2.

Vraget i 'Vild med Dans': Nu bliver han vært på nyt TV2-program