Er der nogen der vil lege med mig?

Den garvede tv-vært Ibi Støving, der blandt meget andet i flere sæsoner har styret løjerne på 'Paradise Hotel', er netop nu aktuel i filmen 'Buster', hvor hun har rollen som Busters mor.

Og står det til Støving selv, er det ikke den sidste filmrolle, vi får hende at se i.

For at få drømmen til at gå i opfyldelse, tager hun denne sommer til Jylland, hvor hun i en periode vil dygtiggøre sig på Ebeltoft Filmhøjskole.

- Jeg har ikke min søn de første tre uger i sommerferien, og så kan man lige så godt udvikle sig lidt, siger hun til Ekstra Bladet.

Har du fået mod på flere filmroller efter det her?

- Ja, hvis der er nogen, der vil lege med mig, så vil jeg virkelig gerne. Jeg elsker at spille og vil virkelig gerne lave meget mere.

Hvilken slags roller, drømmer du om?

- Hvis jeg skal vælge, så må det godt være lidt mere mere mørkt. Jeg elsker den her rolle i 'Buster'. Jeg er mor til daglig, så jeg kan godt spejle mig i rollen, men jeg kan også godt lide at få nogle udfordringer i skuespillet, og når jeg oftest laver fjernsyn og står og smiler hele tiden, så kunne det jo være fedt at have mundvigene lidt nedad en gang imellem.

Filmen om Buster og hans verden har premiere 17. juni.