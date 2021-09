Er flyttet hjemmefra

Jakob Haugaard har forladt Fyn og fruen for at lære at blive vild med dans

Den 67-årige entertainer Jakob Haugaard har lagt Fyn og hustruen, Ilse, bag sig.

I stedet er han rykket ind hos sin søn i København.

Opbruddet er dog ikke så dramatisk. Forklaringen er den enkle, at han i fuld gang med at træne sig klar til 'Vild med dans'-premieren 10. september.

Det gør han sammen med den professionelle danser Camilla Sofie Dalsgaard, der er debutant i dansekonkurrensen.

Som datter af Soffie Dalsgaard, der flere gange er valset ud med ny-dansere, ved hun dog en del om, hvad konkurrencen kræver.

At pendle dagligt fra Fyn til København gennem sensommeren og efteråret ville være for stor en mundfuld, har Jacob Haugaard erkendt og har derfor fået husly hos sønnen.

En stor mundfuld har det også været for ham at sige ja til at medvirke i 'Vild med dansk'. Han har da heller ikke lagt skjul på, at han faktisk har været hammer hammer-nervøs.

- Hvordan går det så nu?

- Det er gået fra katastrofe til godt, sådan da ..., siger han, og Camilla afbryder:

- Jeg er faktisk positivt overrasket over Jakob og hans fremskridt. Man kan mærke, at han har arbejdet med musik. Det giver ham en rytmisk sans, som ligger i hans underbevidsthed, og hjælper ham på dansegulvet.,

- Camilla er en kvinde, som dælme kan både danse og lære fra sig. danse. Men hun har vel også haft fat i sådan en sæk brænde som mig før, siger Jakob og fortsætter:

- Da jeg blev ringet op og spurgt om, jeg ville være med, begyndte jeg at spurte flere runder omkring huset hver dag, for at få konditionen lidt op, inden træningen begyndte.

Det sværeste

- Hvad har vist sig at være den største udfordring?

- At jeg skal lære at holde kæft, når vi øver. Jeg har jo hele mit liv levet af at tale som et vandfald.

- Jeg synes nu, det er helt vildt hyggeligt, at når vi sidder og snakker, og Jakob fortæller anekdoter.

Hverken Camilla eller Jakob vil spå om, hvor langt de kommer i konkurrencen.

- Men man skal gå til tingene med oprejst hale-rod, som min far altid sagde, siger Jakob, der allerede nu er blevet så betaget af dansens verden, at han på ingen vis agter at stille danseskoene på hyldent, når han en gang bliver stemt hjem.

- Jeg kan da godt forestille mig, at Ilse og jeg skal gå til pardans. Så må vi ud at finde en danseskole, siger han.

Her er parrene til 'Vild med dans' 2021 Micki Cheng og Jenna Bagge Macha Vang og Thomas Evers Poulsen Pernille Blume og Morten Kjeldgaard Abdi Ulad og Malene Østergaard Michelle Kristensen og Mads Vad Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichardt Jimilian og Asta Björk 'Lakserytteren' Rasmus Kolbe og Mille Funk Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt Vis mere Vis mindre

