Er frisk på mere 'Borgen': - Jeg er ikke blevet spurgt

Manden bag succesfulde 'Borgen', Adam Price, nævnte for nylig i Ekstra Bladet, at han bestemt ikke er afvisende i forhold til at lave en femte sæson i fremtiden, hvis Netflix er med på vognen.

De tre første sæsoner kørte på DR1, mens den fjerde blev produceret af DR i samarbejde med streaminggiganten, som viste den først, inden den senere kom på DR1 og DRTV.

Men er de bærende skuespillere mon også friske?

Magnus Millang spillede stabschef i sæson fire - 'Borgen - riget, magten og æren' - og gjorde det efter manges mening fremragende, men det er ikke sådan, at folkene bag er så langt, at de har sikret sig et 'thumps up' fra skuespillerne til en ny omgang i manegen.

I hvert fald ikke fra Magnus Millang.

- Altså, jeg er ikke blevet spurgt - så meget kan jeg sige. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men ja, det var da fedt (at være med, red.). Så det er jeg da 100 procent frisk på.

Overraskende nemt

Han føler ikke, at det er svært at skifte mellem at lave komik og seriøst skuespil:

- Det er overraskende nemt, ja. Det synes jeg. Man kan sige, at det jo ikke er sådan, at jeg går direkte fra det ene til det andet. Der er jo noget forberedelsestid. Der er nogle måneder i mellem, så jeg synes, det går fint.

Magnus Millang har efterhånden været med i flere populære film og serier - ikke mindst 'Druk', 'Kollektivet' og 'Borgen'. Han er frisk på mere af sidstnævnte. Hvis han da bliver spurgt. Foto: Linda Johansen

Men ikke nok med skuespillet og komikken, så instruerer Millang også reklamefilm.

For nylig skrev Ekstra Bladet historien om den nye reklamefilm for regnskabsprogrammet Dinero, som Magnus Millang har instrueret.

Her spillede Frederik Fetterlein rollen som dansende mønt.

Den tidligere sportsstjerne og millionær, som før har indrømmet særdeles økonomisk store armbevægelser, reklamerer nu selvironisk for et regnskabsprogram

Der var dog dengang et ønske om, at vi i artiklen ikke nævnte, at Magnus Millang stod bag instruktionen. Det havde han angiveligt frabedt sig.

Vil ikke bruges som reklamesøjle

Men kan det nu også passe? Ekstra Bladet spørger Magnus Millang direkte på bagkant, og svaret er klart:

- Jeg har gjort det i 10 år, så det er ikke noget, jeg som sådan er begyndt med.

- Ærligt, så har jeg bare sagt, at de ikke behøver at bruge mit navn, for det er jo lidt som et bruge mig som reklamesøjle også. Så der er ikke noget dybere i det, andet end at jeg er der for at lave mit arbejde, men at de ikke også skal tjene penge på dét (hans navn, red.).

- Så det er ikke fordi, du ikke ville sættes i forbindelse med Frederik Fetterlein, ha-ha?

- Overhovedet ikke. Det handler mere om, at hvis de skal bruge mit navn - eller nogen skal bruge mit navn - i forbindelse med noget, så skal vi også lige tale om dét.

Magnus Millang beretter, at det næste projekt fra hans hånd er en komedieserie om at være børnefamilie, som han netop nu sidder og skriver på.

Den vil blive vist på TV 2 engang i fremtiden, lyder det.