Er gået konkurs

Efter kun fire år er online-madmarkedet rigtigmad.dk gået konkurs.

Det oplyser selskabet selv på det sociale medie Instagram.

'Et af Danmarks førende online-madmarkeder, der sælger økologiske delikatesser og færdigretter, er desværre taget under konkurs mandag 24. januar 2022. Den tidligere ledelse og ejerkreds arbejder nu ihærdigt sammen med kurator for at redde værdier og arbejdspladser', lyder det i opslaget.

Bag rigtigmad.dk findes kokken Thomas Rode Andersen sammen med Kristian Ørnstrup Justesen og Jens Kasper Canth Andreasen.

Folkene bag det økologiske madmarked gør det også klart, hvad konkursen skyldes.

'Årsagen til konkursen er bl.a. en hård priskonkurrence inden for segmentet, der betød, at omsætningen ikke var tilstrækkelig sammenholdt med selskabets omkostningsstruktur. Derfor har selskabet desværre set sig nødsaget til at indlevere en konkursbegæring til Skifteretten i Roskilde', lyder det.

I opslaget udtaler Thomas Rode Andersen også, at han er stolt af projektet.

'Ambitionen med Rigtigmad.dk var at give den kvalitetsbevidste forbruger et overskueligt udvalg, hvor man ikke skulle tænke over, om maden indeholdt kemikalier eller tilsætningsstoffer. Vi er meget ærgerlige over, at rejsen for os stopper her – men samtidig stolte af det, vi har nået', udtaler direktør Thomas Rode Andersen på vegne af de tre stiftere.

