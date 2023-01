Erhvervskvinden Ellinor Sæther er død. Hun blev 76 år.

Det skriver virksomheden Sæther i et offentligt opslag på LinkedIn.

Ellinor Sæther døde 2. januar, hvor hun sov stille ind omgivet af sine kære, oplyser virksomheden.

Den succesfulde erhvervskvinde havde kæmpet med sygdom i flere år, men den seneste måned havde sygdommen udviklet sig hastigt og aggresivt, oplyser firmaet i opslaget.

Ellinor Sæther grundlagde i 1983 koncernen Sæther Nordic Group, som repræsenterer store brands inden for duft, makeup, hår og hudpleje.

I Danmark repræsenterer virksomheden for eksempel Gucci, Balenciaga, Elizabeth Arden og Ole Henriksen.

På virksomhedens hjemmeside skriver de, at Ellinor Sæthers klare vision, stærke personlighed og sans for forretning har været bærende for koncernens succes.

Ellinor Sæther var ikke længere direktør for virksomheden, men har de seneste år været hovedaktionær samt aktiv som executive chairman of the board i virksomheden.