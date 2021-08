Erhvervsmand anklaget for racisme ved fest: 'Jeg beklager inderligt'

Det gik bestemt ikke internettets næse forbi, da erhvervsmanden Carsten Friis afholdt sønnen William Friis' fødselsdag fredag, hvor temaet var filmen 'Django Unchained' af Tarantino.

Her lagde flere af gæsterne billeder op fra festen, der siden er gået viralt via den aktivistiske Instagram-profil 'deltidsaraber', der har over 18.000 følgere.

På billederne, der har floreret siden lørdag, ses en mand, der har malet sig sort og med paryk på med sort, krøllet hår.

Og det er bestemt noget, der har fået folk til tasterne.

'Føj ... de burde skamme sig', skriver en.

'Klamt, brækker mig over den opførsel', skriver en anden.

'At man ikke får tænkt over hvad manden med fuld black face forstiller sig og derfor lige får postet en 'sjov' story viser simpelthen bare en manglende intelligence. Det er fandme trist og helt enormt lavt. Rascisme på højt plan. Brækker mig', forklarer en tredje sig.

I skrivende stund har opslaget næsten 15.000 likes og er blevet delt vidt og bredt.

Beklager temaet

Carsten Friis, der er ejer af skomærket Billi Bi, fortæller til Ekstra Bladet, at han beklager festens tema:

'Jeg afholdt i lørdags en privat udklædningsfest for min søn i anledning af hans 18-års fødselsdag. Temaet til festen skulle afspejle den prisbelønnede Quentin Tarantino cowboyfilm Django Unchained. Django, som er af afroamerikansk oprindelse, er helten i filmen. I åbningsscenen fremstår Django i lænker. Hele plottet i filmen er, at Django befrier sig fra sine lænker og opnår heltestatus. Billeder fra den private fest er siden blevet delt på sociale medier og har resulteret i en kritik af mig og mit valg af festtema. Enkelte billeder kan misforstås, og det er jeg oprigtigt ked af. Det har på ingen måde været min hensigt at støde andre eller være respektløs og jeg beklager dybt. Jeg tager afstand fra racisme. Gæsterne eller mine børn har ikke været involveret i valget af festtema, og jeg er meget ked af, at enkelte af mine gæster får kritik på sociale medier, fordi de har deltaget i festen. Jeg fortryder valg af festtema og beklager inderligt, at der er nogen, der føler sig stødt på baggrund af festens tema. Jeg påtager mig det fulde ansvar'. Vis mere Vis mindre

På Billi Bis Instagram-profil har man fjernet flere kommentarspor til diverse billeder af sko, fordi opslagene blev oversvømmet med beskeder, hvor folk fordømmer festen.

Carsten Friis har ikke ønsket at kommentere, hvad der kommer til at ske med kommentarerne på Instagram.

Hans søn William Friis har efter festen og reaktionerne valgt at fjerne sig selv fra de sociale medier.