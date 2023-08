Erik Clausen: Dansk cykling er helt vild kunst

Danmark er blevet ramt af cykelfeber, og det forstår ingen bedre end Erik Clausen, der som ung slog sine folder på landevejene med sin cykel.

I øjeblikket sidder han - som mange andre – klistret til tv–skærmen og følger de danske cykelhelte og deres færd frem mod 'fame and glory'.

- Det er enestående, som danskerne kører i år. Det er simpelthen ikke sket før i cykelhistorien, siger Clausen og tilføjer, at efter hans opfattelse er det sådan, at ser man cykelgrenene under et, er der seks danskere i top ti på verdensplan.

Danskerne kører enestående i disse år, mener Erik Clausen. Foto: Henning Hjorth

Den 81–årige kunstner og filmmand har sin fremskredne Parkinsons til trods travlt med ’alt muligt’ i hverdagen. Blandt andet laver han hørespil sammen med Isam B fra Outlandish, så der er fortsat gang i ham.

– Ja, der er vel ting, som er vigtigere, end at sidde og glo på cykling i tv?

– Nævn tre ting, svarer han lakonisk.

Mads P

Søndag begynder VM i landevejscykling, og Mads P. er Clausens helt store helt.

– Den mand er fantastisk. Han er imponerende på sit felt. Verdensklasse. Det er vildt som de danske cykeldrenge har markeret sig de seneste par år. Jeg kan slet ikke få nok af at kigge på dem. Jeg vil ikke nævne så mange navne , for de har hver især kvaliteter, men Mads P. og Vingegaard er exceptionelle.

- Tænk på Vingegaards tidskørsel på Touren. Den mand er et fænomen. Han sad helt stille og kørte 50 km. i timen. Det, han laver, er vild kunst.

Når ordet ’tidskørsel’ nævnes, kommer Clausen altid til at tænke på sin egen fortid som cykelrytter.

Erik Clausen har hængt sin colnago-cykel op på væggen. Det er slut med cykling for hans vedkommende. Parkinsons gør det umuligt. Foto: Privat

– Tidskørsel var det, jeg var bedst til. Det skyldes, at her er man oppe imod sig selv. Her skal man ramme det ypperste og finde de bedste ben – helst dem, der er bedre end dem fra dagen før. Tidskørsel er et billede på det, enhver sportsmand har foran sig: kampen mod uret.

Ole Ritter

En af konkurrenterne fra ungdomsårene er Ole Ritter, som både var og er en rigtig god ven.

– Haha. Hver gang vi er sammen, må jeg lige huske ham på den gang, hvor jeg slog ham i tidskørslen – med fire sekunder, griner Clausen.

I Clausen-films lokaler bar gangene i mange år præg af Erik Clausens hang til cykling. Foto. Olivia Loftlund

Danskernes forhold til deres sportshelte får også ros med på vejen fra den gamle cykelentusiast.

– Tænk, at vi i Danmark kan skabe en folkefest på Rådhuspladsen for at fejre en Tour–vinders hjemkomst. Vi kan samles om glæden og stoltheden. Vingegaards flotte indsats i Tour de France sætter mange ting i perspektiv – og vi husker på, at godt nok er vi voksne, men vi kan stadig lege.

- Det er inspirerende. Vi har heldigvis ikke tradition for at vælte alting og sætte biler i brand for at sætte gang i en fest, siger Erik Clausen.

