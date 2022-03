Erkender: Det var 'ulækkert'

I forbindelse med Jeanette Ottesens udgivelse af bogen 'Fri' afslørede hun, at hendes kollega Lotte Friis var blevet mobbet på svømmelandsholdet igennem en længere årrække. Alt imens Jeanette Ottesen ikke havde gjort noget for at stoppe det.

Det var dog måden, hvorpå den forhenværende svømmestjerne Jeanette Ottesen skrev om sin kollega, som skabte vrede og utilfredshed blandt mange.

Eksempelvis skrev Jeanette Ottesen: 'Lotte siger aldrig stop. Hun er et klassisk mobbeoffer, for hun gør det ikke nemt for sig selv.'

Denne kommentar samt flere lignende sendte Jeanette Ottesen ud i en shitstorm på blandt andet de sociale medier, hvor mange lagde hende for had.

Pr-foto/Gyldendal

Står nu frem

Svømmestjernen forsvandt derfor fra det offentlige søgelys i en længere periode, hvor hun ikke udtalte sig om sagen.

Nu åbner hun op om shitstormen i podcasten 'Hvidløg i frugtsalaten'.

Jeanette Ottesen fortæller i podcasten, at hun er meget nervøs for at skulle sætte ord på den shitstorm, der begyndte i oktober sidste år.

Hun understreger blandt andet, at hun fortryder at have været en del af det 'mobbehold', som hun selv beskriver i bogen.

- I dag kan jeg jo godt se, at det var så forkert. Jeg har næsten lyst til at kalde det ulækkert. Jeg var ung og dum, og man gør dumme ting. Vi begår alle fejl, og dem skal man lære af. Jeg lærte det også. På den hårde måde, siger Jeanette Ottesen.

Jeanette Ottesen forsøgte ifølge sig selv at belyse, hvor absurd og forkert mobningen af Lotte Friis var.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Jeanette Ottesen udtalte sig tidligere på året om dramaet.

Erkender at hun har formuleret sig dårligt

Jeanette Ottesen erkender dog, at der var flere passager i bogen, som kunne være blevet formuleret bedre.

- Der var passager i bogen, som gjorde det værre, og jeg kan godt se nu, at der er nogle ting, som ikke er skrevet ordentligt, og det er selvfølgelig vildt ærgerligt og noget, som jeg vil tage med mig i graven, og som jeg vil fortryde resten af mit liv, siger Jeanette Ottesen.

Hun fortæller videre, at hverken hende, forlaget, forfatteren eller presseteamet havde forudset den kæmpe shitstorm, der efterfølgende ramte hende.

- Ingen havde set, at Lotte-situationen ville eksplodere, men det må jeg bare sige, at det gjorde den. Alle medier og sociale medier gik amok, og jeg blev kaldt en masse ting, men det værste ved det hele var jo faktisk, at Lotte følte sig udstillet, for det var slet ikke min intention. Tværtimod, siger Jeanette Ottesen.

Lotte Friis er tidligere elitesvømmer og nuværende radiovært. Hun er indehaver af blandt andet de danske svømmerekorder i 400 og 800 meter fri. Foto: Claus Bonnerup

Det er MIN historie at fortælle, ikke hendes

Utilfredsheden var også stor hos den tidligere landsholdssvømmer Lotte Friis, efter bogen blev udgivet sidste år.

Lotte Friis gav blandt andet sin utilfredshed tilkende på de sociale medier, hvor hun skrev følgende:

'Jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt om, hvorvidt det er ok, at jeg blev brugt i hendes bog. Det er MIN historie at fortælle, ikke hendes. Jeg føler, at jeg er sat udenfor indflydelse på den opfattelse, verden fremover vil have af Lotte Friis.'