Erkender: Han så de rystende B.T.-sms'er

Der var tale om en lidt for hurtig formulering, da koncernchef Anders Krab-Johansen på Twitter kunne fortælle, at han 'ikke havde set noget fortroligt materiale fra parterne i sagen'.

En mail-korrespondance, som Ekstra Bladet har set, viste nemlig, at Anders Krab-Johansen var cc på mailen, hvor en studentermedhjælper på B.T. gjorde opmærksom på grænseoverskridende og krænkende adfærd fra en mandlig redaktør, der bl.a. skrev i en sms: 'Jeg piller kvinder fra hinanden.'

Anders Krab-Johansen ønskede ikke at svare, da Ekstra Bladet spurgte til, om han havde løjet, men henviste til HR-chef Lise Glerup for svar.

Til Ekstra Bladet fortæller Lise Glerup, at Anders Krab-Johansen havde set beskederne, der blev sendt, men at han ikke havde set hele den rapport, der blev udarbejdet i forbindelse med sagen.

- Anders Krab-Johansen har henvist os til dig, og vi vil gerne have svar på, hvorfor han siger, at han ikke har set beskederne, der er blevet sendt mellem Anne Louise Rühe og redaktøren, når vi kan se, at han har været cc på en mail med de her beskeder?

- Det kan jeg faktisk godt forklare. Det handler om, at Anders (Krab-Johansen, red.) henviser til, at han ikke har set det samlede sagskompleks, der er indleveret til Human House. Det er jo sådan, at da vi beslutter os for at få undersøgelsen håndteret eksternt, så får parterne i undersøgelsen mulighed for at fremlægge alt den dokumentation, de ønsker. Det har Anders ikke set, og det har jeg i øvrigt heller ikke, siger hun og fortsætter:

- Men det er korrekt, at da Anne Louise Rühe kommer med en konkret klage, så sender hun den til Michael Dyrby med Anders Krab-Johansen og mig cc. Og der er noget af korrespondancen. Men hvad der ellers er leveret ind til den fulde undersøgelse, det er det, Anders henviser til. Men jeg kan sagtens se, at det kan misforstås.

Har set beskeder

- Ja, for han siger jo, at han ikke har set nogen beskeder. Men passer det? Hvor mange beskeder har han set?

- Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange beskeder der er i den mail, men det er rigtigt, at der er nogle vedhæftede dokumenter, og han er cc på den mail. Det kan jeg bekræfte. Men jeg kan også bekræfte, at han henviser til, at han ikke har set alle dokumenterne i sagen. Så det er en ærgerlig misforståelse.

- Så det passer ikke, når han siger, at han ikke har set nogen af beskederne?

- Nej. Han har set nogle af beskederne, hvis han har åbnet mailen. Han har været på mailen. Men det jeg siger, det er, at han henviser til, om han har set alle beskederne, og så er det meget muligt, at det er upræcist.

Ekstra Bladet er i besiddelse af den tilsendte mail, hvor det fremgår, at alle beskederne mellem studentermedhjælperen Anne Louise Rühe og redaktøren er vedhæftet.

Anne Louise Rühe er stået frem med de beskeder, en redaktør sendte til hende, da hun var studentermedhjælper på B.T. Redaktøren er stadig ansat. Foto: Mie Bagger Christensen

Utilfredse medarbejdere

Over for Ekstra Bladet holder HR-chef Lise Glerup fast i, at der er tale om en korrekt håndtering af sagen.

Hun forklarer, at den pågældende redaktør fik en klar advarsel af nu tidligere ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby, og at han fik at vide, at det ville få yderligere repressalier, hvis han gentog sin opførsel.

Denne håndtering har dog vakt stor utilfredshed blandt medarbejderne på B.T. - senest på et medarbejdermøde torsdag, bekræfter Lise Glerup.

- Jeg var selv på medarbejdermødet i går og forklare det samme, som jeg siger til dig her, og der var medarbejdere, der var kritiske over for håndteringen, og det forstår jeg godt, for de sidder med det samme billede, som du sidder med. De har læst nogle af beskederne, og de er uacceptable. Men de har ikke det fulde billede. Det har kun Anne Louise Rühe, redaktøren, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og så selvfølgelig ledelsen, siger hun.

- Men får det dig ikke til at genoverveje håndteringen af sagen?

- Jeg synes, det er fornuftigt hele tiden at genoverveje, hvordan man håndterer forskellige ting. Vi har arbejdet intensivt med retningslinjerne i Berlingske Media det seneste år, og denne her sag har også givet os anledning til at ændre retningslinjerne. I oktober 2020 var vi blandt andet for langsomme til at få holdt et møde med studentermedhjælperne. Det gjorde vi først en måned senere, og det skulle vi selvfølgelig have gjort bedre, men vi havde ganske enkelt ikke retningslinjer, der var klare nok på området. Det har vi i dag.

Ekstra Bladet har igen forsøgt at få en kommentar fra Anders Krab-Johansen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.