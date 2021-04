Erkender: Jeg drikker for meget

Efter to blodpropper, en gennemgået bypass-operation og en opereret kræftsvulst i den ene nyre er det gået op for den farverige filmproducent Peter Aalbæk, at han drikker for meget.

I radioprogrammet 'Drømmesengen' fortæller 'Ålen', at hans læge nu har sagt stop for alkohol.

- Jeg fik af vide, at jeg skulle skære voldsomt ned på min elskede rødvin, siger Peter Aalbæk.

I forbindelse med en helbredsundersøgelse oplyste Ålen sin læge, at han drak 40 genstande om ugen.

- Det er nok i overkanten, hvis enten diabetes to nærmer sig, for højt blodtryk og for fed. Det er så latterligt dumt at risikere at vælte det hele, fordi jeg synes, det sidste glas Barolo skal bundes, før man går i seng, siger Peter Aalbæk.

Alkohol tager min uro

Og Peter Aalbæk fortæller nu, at han har skåret ned på sit alkoholforbrug til 12 genstande om ugen, som han holder regnskab med og fordeler på ugens syv dage.

Hans store indtag af alkohol har han blandt andet brugt til at skabe kreative ideér i forbindelse med sit arbejde.

- Alkoholen tager uro og skaber enormt kreativitet i mit hoved. Jeg har ikke fået mange gode idéer i ædru tilstand.

