Erkender: - Jeg er blevet fyret

- Jeg er blevet fyret.

Sådan lyder det fra Pernille Holbøll til Mediawatch ovenpå nyheden om, at hun stopper som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

I et interview med mediet bekræfter hun således, at hun ikke selv har valgt at forlade sin stilling som ansvarshavende chefredaktør, men at hun er blevet bedt om at gå.

I interviewet fortæller hun videre, at hun er glad og stolt over, hvordan B.T. har klaret sig under hendes ledelse, men at hun selvsagt ikke var færdig med sine planer for mediet.

- Der er forhåbentlig ikke nogensinde nogen, der er tilfredse i den forstand. For så er man færdig med at udvikle og bygge på. Vi har haft lidt over et år, der har været inklusive to ret store fyrings- og sparerunder, der skulle håndteres. Så i det lys synes jeg, at medarbejderne på B.T. har al grund til at være stolte af det B.T., som står i dag, siger hun til Mediawatch.

Til mediet lægger hun heller ikke skjul på, at hun havde troet, hun skulle være på B.T. mere end det cirka halvandet år, det er blevet til.

Tidligere onsdag gik Pernille Holbøll til tasterne på det sociale medie X og bekræftede, at hun var færdig som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

'B.T. og Euroinvestor bliver slået sammen, og det er et andet projekt end det, jeg blev ansat til. Derfor er det selvfølgelig heller ikke mig, der skal tage det videre. Jeg er enormt stolt af den journalistiske udvikling, B.T. er i, og af at det på kun et år er lykkedes at skabe helt nye videoformater, stærke originale podcast, en skarpere forside og ikke mindst mange fremragende historier, som brugerne nu i stor stil logger ind for at læse', skrev hun i den forbindelse.

Simon Richard Nielsen bliver ny chef for det hele på B.T. Foto: TV 2

Takker medarbejderne

Pernille Holbøll skrev videre i sit opslag på X, at hun endnu ikke har et nyt job på hånden, og at hun vil bruge den næste tid på at finde ud af, hvad hun skal i fremtiden.

'Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu, og det er faktisk en overraskende spændende situation, som jeg ikke har været i før. Det glæder jeg mig til'.

I stedet for Pernille Holbøll bliver det Simon Richard Nielsen, der tager over fra september. B.T. og Euroinvestor, som Nielsen står i spidsen for, bliver i den forbindelse fusioneret.

Ekstra Bladet forsøger at få et interview med Pernille Holbøll om fyringen fra B.T., men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.