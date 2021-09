Esben Dalgaard efter 'dødsdom': - Liv eller død

Det har været noget af en overvældende tid for skuespilleren Esben Dalgaard.

Den 45-årige åbnede sidste uge op for, at hans modermærkekræft er vendt tilbage og denne kan har det spredt sig til hele kroppen. Det betyder, at Esben Dalgaard er uhelbredelig syg.

Esben Dalsgaard fortæller, at den kræftsygdom, han i 2018 blev erklæret rask for, er vendt tilbage og har spredt sig.

I forbindelse med den åbenhjertige udmelding på sociale medier er det væltet ind med reaktioner fra venner og bekendte, og det betydet rigtig meget.

Det fortæller skuespilleren til Ekstra Bladet på den røde løber ved 'Kastanjemanden', hvor han medvirker.

- Det har været en fin uge for at være ærlig. Jeg har fået så mange henvendelser fra folk, der skriver, at på baggrund af min sygdom har de rent faktisk gået til lægen og fået tjekket deres mærker, så på den måde, har det været en rigtig stor uge.

Gør en forskel

Esben Dalgaard har i forbindelse med sin egen historie mærket, hvordan han gør en forskel for mange mennesker.

- Jeg har ikke prøvet før at have følelsen af at gøre en forskel, vi er i underholdningsbranchen, det er fedt, men det er blevet lidt mere liv og død for mig, og det med at have været med til at redde liv, det er en stor og stærk følelse.

Selvom behandlingen er gået i gang, venter han stadig på afgørende svar om, hvordan hans krop tager imod behandlingen.

- Jeg har det godt. Fysisk har jeg det godt. Mentalt er det udfordrende, jeg går stadig og venter på nogle afgørende svar om, hvordan jeg tager imod behandlingen, men jeg arbejder og har det godt, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er i behandling og kommer til at være det i et års tid, og jeg ved ikke mere om det lige nu.

Skal være optimist for familien

Den folkekære skuespiller og tidligere medvirkende i 'Vild med dans' er dog optimist.

- Jeg skal være optimistisk. Min familie er optimistisk. Uden at gå i detaljer så er denne her immunterapi en gamechanger inden for området. Så jeg tror og håber på, at det også virker for mig.

Han håber derfor også at få mange gode år endnu.

- Det er en kronisk uhelbredelig sygdom, og det er ikke rart at få at vide, for at sige det mildt, men hvis terapien virker på mig, så kan vi holde kræften i skak i rigtig mange år, så det håber vi på.

Esben Dalgaard havde sin kone og datter med på den røde løber. Hele familien er optimistiske, fortæller han. Foto: Jonas Olufson

