Et år efter tragisk død: Albert hyldes

Den succesfulde danske youtuber Albert Dyrlund døde sidste år under ganske tragiske omstændigheder, da han under optagelserne til en video faldt flere hundrede meter ned fra en skrænt i Italien.

Torsdag er det præcis et år siden den tragiske hændelse, og i den anledning har flere af Albert Dyrlunds venner og kolleger delt opslag for at hylde og mindes ham på sociale medier.

En af dem er youtuber Rasmus Brohave.

'Et år siden vi mistede dig. Men vi glemmer dig aldrig,' skriver han til et billede af de to sammen i en story på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele.

Også youtuber Morten Münster, der var nær ven af Albert Dyrlund, har delt et opslag til ære for vennen.

'Et år siden. Det hele virker bare mere tomt uden din energi og store personlighed,' skriver han i et opslag, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele.

Morten Münster har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at Alberts død har haft stor betydning for ham.

- Jeg er ikke kommet på afstand af det (dødsfaldet, red.), og det tror jeg heller aldrig, at jeg kommer, men jeg tror, at man lærer at leve med en sorg, og lærer at huske på de gode minder, sagde han blandt andet i et interview i efteråret.

Morten Münster taler ud om tabet af sin gode ven Albert Dyrlund.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med skuespiller Marcuz Jess Petersen, der er kendt for rollen som Bo fra 'Klovn'. Han har delt en story på Instagram, hvor han mindes vennen Albert Dyrlund.

Marcuz Jess Petersen har givet Ekstra Bladet lov til at dele opslaget.

'I dag er det et år siden, at alting blev forandret. Jeg savner dig så vanvittig meget i mit liv. Jeg lover, at du aldrig bliver glemt,' skriver Marcuz Jess Petersen.

Marcuz Jess Petersen og Albert Dyrlund var gode venner. Privatfoto

Tragisk ulykke

28. juli 2021 omkom Albert Dyrlund ved en tragisk ulykke i Dolomitterne i Italien. Han blev bare 22 år gammel.

Den unge youtuber døde, da han faldt under optagelsen af en video på en op mod 200 meter høj skrænt. Ulykken indtraf på vandreruten Forcella Pana, ikke langt fra udsigtspunktet Seceda i det bjergrige område omkring Val Gardena.

Trods en hurtig, men svær redningsindsats stod Albert Dyrlunds liv ikke til at redde, har det lokale redningsmandskab tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Albert Dyrlund blev efterfølgende bisat i Danmark 17. august, omgivet af familie og venner.