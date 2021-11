Et år efter TV 2-fyring: Jens Gaardbo tilbage på skærmen

Tv-værten står i spidsen for et ugentligt program på DK4 resten af året

Det er ikke meget, man har set til Jens Gaardbo, siden den rutinerede tv-vært for knap et år siden blev fyret på TV 2 efter en intern undersøgelse af kulturen på tv-stationen.

Men nu er han tilbage på skærmen. Det sker i et ugentligt program på DK4, fremgår det af et opslag på kanalens Instagram-profil og diverse tv-guides.

'Hvordan slap vi gennem ugen? Hvad står urokkeligt tilbage, og hvad bør glemmes i en fart? Jens Gaardbo sidder i studiet med 'I ugens Løb' på dk4,' lyder det på kanalens Instagram-profil.

'Med gæster, kommentarer og den skarpe vinkel. Men helst også med det muntre blik på ugens begivenheder, replikker og mærkværdigheder. Han lukker den forgangne uge. Og åbner den næste. Med 40 års erfaring i netop at se på os selv,' fortsætter opslaget.

Det var, fordi Jens Gaardbo 'udviste dårlig dømmekraft' for lidt over 20 år siden, at TV 2 valgt at sige farvel til ham efter værtsroller hos TV2 Nyhederne, TV2 News og 'Presselogen'.

Intet problem

Kommunikationsdirektør hos DK4, Steen Andersen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er tale om nye programmer og fortæller, at man ikke er betænkelige ved at have Jens Gaardbo ansat.

- Nu har han jo ikke fået en dom. Det, vi ved, er, at han har opført sig upassende for 20 år siden. Jens Gaardbo er blevet straffet rigeligt. Han har taget ved lære, så vi er skam helt trygge ved at have ham på skærmen, lyder det.

Siden sin fratrædelse har Gaardbo været tavs om anklagerne mod ham, som offentligheden derfor endnu ikke har fuldt kendskab til.

I samme forbindelse mistede Jes Dorph-Petersen også sit job på tv-stationen. Også han er tilbage på arbejdsmarkedet med podcasten 'Dorph'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Gaardbo, der oplyser, at han takkede ja, da han fik mulighed for at lave seks programmer til DK4, men derudover ønsker han ikke at sige mere på nuværende tidspunkt.

