Et år i helvede

Udlandsdanskeren Jakob Kjeldbjerg har været tvunget til at være adskilt fra sine syge forældre under pandemien. Han frygtede, at de kunne gå bort, uden at han fik sagt farvel

Kæmpe ejendom og luksusliv i Frankrig. Et velbetalt job på TV3, der kun skal passes få måneder om året. En dejlig kone siden 1998. Og to voksne børn, der er ved at uddanne sig på fornemme adresser i udlandet.

Kunne livet være bedre for den 51-årige 'Robinson'-vært Jakob Kjeldbjerg? Svaret er et rungende ja. I hvert fald hvis man kigger på det seneste halvandet år.

Da coronaepidemien ramte, slog det udlandsdanskerens tilværelse gevaldigt ud af kurs. Ikke mindst, fordi hans far og mor bor i Danmark og samtidig henholdsvis lider og har lidt af meget alvorlig sygdom.

- Jeg har lige besøgt mine forældre i Holstebro – det var første gang i et år! Det har jeg jo ikke kunnet gøre under corona-nedlukningen. Min far er 81 år gammel og har haft Parkinsons sygdom i rigtig mange år, og min mor er heldigvis kommet igennem et alvorligt kræftforløb, så det er godt nok lang tid at være væk fra sine forældre i et helt år - især når de er syge.

- Gik du og spekulerede på, om der kunne ske noget med dem, så du ikke fik sagt farvel?

- Ja, det kunne man da ikke lade være med. Et år er lang tid, når ens forældre når den alder. Vi har venner og familie, som har oplevet, at de ikke har kunnet komme ind og sige farvel til deres mor og far. Efterfølgende var det så nærmest med rumdragter på. Så jo, de tanker har jeg haft.

- Det virker som om, det var et tårevædet gensyn?

- Det var det da. Meget rørende og befriende. Jeg var ellers meget tæt på at besøge dem umiddelbart før, jeg tog afsted på 'Robinson' tidligere på året - bare lige for at hilse på dem, men jeg lod være. Man fik jo fortalt, at det ikke var klogt, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

- Jakob Kjeldbjerg er hudløst ærlig, da Ekstra Bladets journalist møder ham i København. Foto: Anthon Unger

Overvejede at lyve

Den karismatiske vært, der i september byder TV3 og Viaplay-seerne velkommen til sin 16. ekspedition, virker til at være en type, som aldrig kunne finde på at bryde love eller regler.

Men det var lige før, han ville have været villig til at gøre netop det - bare for at kunne smutte til Danmark for at se sine gamle, skrantende forældre midt i pandemien.

- Jeg overvejede at sige, at jeg skulle til et TV3-møde i Danmark, selv om det var løgn. Havde jeg ikke været så forbandet kendt, som jeg er, kan det da godt være, jeg kunne have fundet på det, siger Kjeldbjerg ærligt og fortsætter:

- Men jeg ville være bange for, at jeg ville blive stukket af nogen. Jeg følger reglerne, vil jeg gerne understrege. Men jeg har været derude, hvor jeg overvejede at bøje dem...