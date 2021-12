Et halvt år efter brud: Stadig gift

Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, og finansmanden Lars Tvede kunne i sommer meddele, at de var gået fra hinanden.

Men selvom de to, der blev gift i 2019, ikke siden har været et par, er de fortsat gift med hinanden på papiret.

Det fortæller Pernille Vermund i et interview med Se og Hør, hvor hun samtidig lader forstå, at hun igen er klar til at finde kærligheden.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Vermund, at skilsmissen endnu ikke er gået igennem.

- I dag bliver man skilt via Nem-id, så hvis ikke man har Nem-id, modtager man et brev, hvor man skal skrive under, og det nåede aldrig frem til Lars, men nu er brevet endelig kommet, siger Pernille Vermund.

Pernille Vermund mangler ikke ligefrem tilbud om romantik, men hun tager det nu stille og roligt, lader hun forstå. Foto: Linda Johansen

Det vil sige, at de to teknisk set stadig er gift med hinanden, men det er ikke noget, der bekymrer hende.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, hvis ikke det falder på plads. Men heldigvis er vi jo gode venner, og ingen af os har haft et ønske om at blive gift med andre, siger hun.

Tager det stille og roligt

Da Ekstra Bladet spørger til Vermunds udmelding i Se og Hør om, at hun er klar til kærligheden igen, trækker hun dog lidt på det.

- Jeg vil sige, at jeg ikke er afvisende over for at møde en anden mand, men jeg tager det stille og roligt, som det kommer. Der mangler ikke tilbud, der mangler nok bare, at jeg kommer lidt ud af fjerene, siger hun med et grin.

Vermund og Tvede stod offentligt frem som par tilbage i 2016. Siden gik de dog kortvarigt fra hinanden i 2018 med henvisning til, at afstanden imellem dem var for stor, da Tvede er bosat i Schweiz.

De fandt dog melodien igen og blev gift i 2019, inden de altså i sommeren 2021 tog konsekvensen af at have været adskilt under diverse coronanedlukninger.

Både Vermund og Tvede har børn fra tidligere forhold.