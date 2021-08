Et nyt kapitel: - Det er helt fantastisk

Thomas Skov Gaardsvigs datter har nået skolealderen, og det er et helt nyt kapitel for podcastmageren

Det går så stærkt, når børn vokser op, og det har tv-vært Thomas Skov Gaardsvig også måttet sande.

Han har nemlig netop sendt sit første barn, datteren Ellen, til sin første skoledag i onsdags.

- Hvordan har det været?

- Det er et nyt kapitel, må man bare sige. Det er helt fantastisk, stort og rørende. Og nu er hun nået et sted i sit liv, hvor jeg kan huske, da jeg selv var der. Det synes jeg, er noget nyt. Jeg skal til at tænke lidt mere over, hvad jeg siger til hende, for det sætter virkelig store traumer, siger han med et grin.

Thomas Skov Gaardsvig var mødt op på den røde løber i Tivoli med sin ven og nabo, Magnus. Foto: Jonas Olufson

Tiden går stærkt

- Hvordan er det at se sine børn blive så store pludselig?

- Jamen jeg har jo godt hørt det der med, at tiden går stærkt, men det er endnu et tegn på, at det er rigtigt.

Thomas Skov har netop holdt sommerferie, men der skulle ikke meget til at hive ham væk fra familielivet for en stund.

- Min sommerferie har været så god og lang. Meget fuld af dejlige børn. Men jeg vil også sige, at jeg kunne være blevet inviteret til hvad som helst, bare for at få en pause, joker han.

Udgiver godnatsange

Den seneste tid er dog ikke kun blevet brugt på ferie. Thomas Skov har også udgivet en børnebog med godnatsange, som også er blevet indspillet på et album. Det er hans hustru, Emily Bruun, der synger sangene.

Meningen er, at de skal få børnene til at falde hurtigt i søvn, men måske virker de lidt for godt.

- Jeg falder også i søvn. Vi har lavet ti sange, og der er aldrig nogen, der har hørt de sidste otte, fordi folk sover inden. Så det er en succes, men vi kunne være stoppet med to, siger Thomas Skov med et grin.