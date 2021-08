Et sidste farvel: Albert Dyrlund bisat

Den mørkegrå himmel åbnede sine sluser i Espergærde i Nordsjælland tirsdag formiddag, hvor Albert Dyrlunds allernærmeste var samlet i Egebæksvang Kirke for at sige et sidste farvel.

28. juli omkom Albert Dyrlund ved en tragisk ulykke i Dolomitterne i Italien. Han blev bare 22 år gammel.

Albert Dyrlund efterlod sig sine forældre, sin bror, sin kæreste og en kæmpe fanskare af trofaste følgere. Foto: Henning Hjorth

Den unge youtuber omkom, da han faldt under optagelsen af en video på en op mod 200 meter høj skrænt. Ulykken indtraf på vandreruten Forcella Pana ikke langt fra udsigtspunktet Seceda i det bjergrige område omkring Val Gardena.

Trods en hurtig, men svær redningsindsats stod Albert Dyrlunds liv ikke til at redde, har det lokale redningsmandskab tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Klokken 11 begyndte bisættelsen, der kun var for de allertætteste venner og for den populære youtubers familie.

Albert Dyrlunds forældre og bror stod klar til at tage imod alle dem, der var kommet for at sige farvel. Foto: Henning Hjorth

Allerede kort efter klokken 10 begyndte de første mørkklædte gæster at ankomme til kirken. I ly under sorte paraplyer gik de mod indgangen, hvor Albert Dyrlunds forældre, hans bror og hans kæreste, Maria Andersen, tog imod.

Blandt Albert Dyrlunds nærmeste venner og kolleger deltog blandt andre youtuberne Rasmus Brohave, Morten Münster, Daniel Hoffe, Julia Sofia Aastrup og Kristine Sloth i bisættelsen.

Youtuberen Julia Sofia og hendes lillesøster Ida Imilia var kommet for at sige farvel til Albert Dyrlund. Foto: Henning Hjorth.

Især Dyrlunds venner fyldte godt op i den stuvende fyldte kirke, hvor gæsterne blandt andet sang 'I Østen stiger solen op' og 'Du som har tændt millioner af stjerner'.

Der var trykt en folder til alle gæsterne ved Albert Dyrlund bisættelse. Foto: Henning Hjorth

Det var sognepræst Cecilie Marie Schackinger, der stod for bisættelsen, og under ceremonien tog uvejret til, og tordenbrag buldrede over Espergærde.

Regnen silede ligeledes ned over kirkegården, da Albert Dyrlunds kiste blev båret ud af Egebæksvang Kirke af blandt andre hans far, hans bror og hans bedste ven, Anton Cornelius, der alle var opløste af tårer.

Albert Dyrlund bæres ud af kirken. Foto: Henning Hjorth

I regnen stod familien tæt knuget sammen for at trøste hinanden under paraplyer.

Albert Dyrlunds mor og bror søger trøst hos hinanden. Foto: Henning Hjorth

Gæsterne blev stående længe sammen i det ubarmhjertige vejr, inden rustvognen forlod Egebæksvang Kirke, hvor også Dyrlunds gravsted kommer til at være.

Tårerne flød om kap med regnen. Foto: Henning Hjorth

Ekstra Bladet har fået tilladelse af familien til at være til stede til bisættelsen på afstand.

Familiens særlige ønske

Egebæksvang Kirke ligger i naturskønne omgivelser ud til både skov og strand, og det var lige i Albert Dyrlunds ånd.

Blomster fra dagens bisættelse. Foto: Henning Hjorth

Dyrlund var stor naturelsker, og op til bisættelsen udtrykte hans nærmeste ønske om, at hilsner til ham gerne måtte ske via en donation.

Hilsen fra venner og kollegaer. Foto: Henning Hjorth

'Hvis I ønsker at sende ham en sidste hilsen, har vi et ønske om, at I donerer penge til Verdens Naturfond i stedet for blomster. Det ville være i Alberts ånd, da han gik meget op i klima og beskyttelse af skove og dyr,' skrev de i et opslag på Albert Dyrlunds Facebook-profil.

Familie, venner og bekendte trodsede regnen. Foto: Henning Hjorth

Trods opfordringen var kirken et sandt blomsterhav, og de mange hilsner til Albert Dyrlund kunne dårligt nok være i inde i kirken.

Efter ceremonien blev blomsterne lagt på det sted, der bliver Albert Dyrlunds gravsted. Foto: Henning Hjorth